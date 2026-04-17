Un hombre murió ahogado en un río cuando vacacionaba con su mujer en Córdoba

Un hombre de 37 años, oriundo de la provincia de Buenos Aires, murió ahogado este jueves en el Valle de Traslasierra, en la provincia de Córdoba. El turista se encontraba de vacaciones con su pareja cuando decidió sumergirse para nadar en las aguas del río que atraviesa la región. Al ver que no regresaba, la mujer advirtió a las autoridades y los rescatistas activaron un protocolo de emergencia inmediato.

Personal especializado del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) de la Dirección de Bomberos inspeccionó el fondo del río en el balneario Los Remansos y su equipo de buzos llegó hasta el sector de mayor profundidad, donde encontró a la víctima. La división de rescate localizó el cuerpo a cinco metros de profundidad después de varios intentos en el área, según reconstruyó el medio local Cadena 3.

Los rescatistas encontraron su cuerpo sin vida, horas mas tarde. (Foto: DUAR)

De acuerdo con la información que compartió la emisora local Radio Verdad, el personal policial a cargo de la zona recibió la alerta a las 18.30, cuando la mujer comenzó a preocuparse. La búsqueda culminó a las 19.47.

La Fiscalía de Villa Cura Brochero, a cargo de Cecilia Giménez, investiga las causas específicas que llevaron al desenlace fatal y pidió los informes periciales correspondientes. La funcionaria ordenó las actuaciones necesarias para esclarecer los detalles de la muerte.

Advertencias para los turistas en la zona

El balneario donde ocurrió la tragedia destaca como uno de los puntos más visitados del Valle de Traslasierra por sus características naturales, pero especialistas señalan que las corrientes ocultas y los pozos de gran profundidad constituyen grandes peligros para quienes desconocen el terreno.

Este episodio en particular generó una nueva alerta de las autoridades locales sobre los riesgos que presentan los ríos serranos durante la temporada alta. Por este motivo, los organismos de seguridad recomendaron evitar ingresos en zonas de profundidad desconocida y pidieron no nadar sin compañía.

Los ríos de la zona presentan una gran belleza natural, pero se debe ser precavido en caso de sumergirse. Agencia Córdoba Turismo

El personal de prevención también sugirió respetar estrictamente las señales de advertencia situadas en las riberas y recordaron que chequear la información constante sobre el estado del río resulta esencial para reducir este tipo de siniestros en los balnearios de la provincia.

Otro turista falleció ahogado

Un hombre de 72 años falleció a fines de marzo en la ciudad de Mar del Plata tras ahogarse en la playa de Cabo Corrientes. Un amigo del nadador llamó al 911 cuando lo perdió de vista y los efectivos de la Prefectura Naval Argentina buscaron a la víctima, identificada como Aldo José Reginatto, en la zona durante varias horas.

Los ocupantes de un buque encontraron el cuerpo sin vida a más de 1700 metros de la costa en la Banquina de los Pescadores. El coordinador del Operativo de Seguridad en Playas de la Municipalidad de General Pueyrredón, Marcelo Zanetti, explicó entonces que las corrientes internas trasladaron el cuerpo hacia el sur.