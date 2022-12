Un hombre murió electrocutado cuando limpiaba su auto con una hidrolavadora en un barrio cerrado de La Plata

escuchar

Un hombre de 53 años murió ayer en La Plata cuando recibió una descarga eléctrica al momento de usar una hidrolavadora en su casa del barrio cerrado Fincas de Duggan.

En horas de la tarde del lunes, en una casa ubicada en la intersección de las calles 137 y 90, la víctima lavaba su auto con una hidrolavadora en la vereda cuando se desvaneció.

Los vecinos, al encontrarlo sobre el suelo no se sabe si de manera inmediata o pasado un tiempo, llamaron a una ambulancia del SAME, informó esta mañana el diario El Día. Al llegar, los médicos aplicaron los protocolos debidos de reanimación cardiopulmonar, pero no lograron salvarlo.

De acuerdo a los primeros peritajes realizados por la policía que arribó al lugar, y de acuerdo al testimonio de testigos, el hombre habría recibido una descarga eléctrica cuando usaba la máquina de limpieza.

La investigación, que fue caratulada como “averiguación causales de muerte”, está en manos de de la UFI N°15 del Departamento Judicial de La Plata, informó por su parte el medio 0221.

Una muerte similar

Otro caso en el que se dio una muerte por la manipulación de una hidrolavadora fue en noviembre del año pasado cuando un adolescente de 17 años recibió una descarga eléctrica y falleció en la localidad de Chajarí, Entre Ríos.

La madre del menor dijo entonces que el joven se encontraba limpiando la camioneta VW Amarok en el interior del garaje con la hidrolavadora.

Las primeras versiones señalaron que el aparato fue el responsable de provocar una descarga eléctrica ya que fue encontrado sumergido en el interior de una pileta que se encontraba a metros del lugar.

