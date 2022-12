Festejaba con amigos Navidad en Loma Hermosa y recibió un disparo en la cabeza: por el crimen buscan a un menor de 15 años

escuchar

Un adolescente de 18 años murió en la localidad bonaerense de Loma Hermosa tras recibir un disparo en la cabeza en la mañana del domingo 25. El tiro habría salido de un arma que manipulaba otro joven, de 15, que es buscado por la Policía mientras la familia de la víctima exige justicia.

El trágico hecho se dio cuando Sebastián Nahuel Maldonado, tras brindar en la madrugada de Navidad con su familia, fue a festejar con un grupo de amigos en las cercanías de su casa, en Coronel Julio Moreno al 1700, casi en el cruce con la avenida Hugo del Carril, localidad de Loma Hermosa, en el límite con Pablo Podestá.

“Hay muchos rumores, nos dijeron que cuando mi hijo estaba con los amigos había un chico que había cambiado una moto por un arma. En un momento se puso a jugar y a apuntar a todos con la pistola, les decía que ya no servía. Pero el arma tenía un proyectil y justo salió y, destino de Dios, le dio a mi hijo en la cabeza”, dijo entre lágrimas a C5N, Osvaldo Maldonado, padre del joven muerto.

Osvaldo, que trabajaba con su hijo en una fábrica de tubos plásticos, y su esposa hablaron con ese medio frente a su casa, a la vuelta del lugar donde sucedieron los hechos. “Un chico vino a avisarnos a eso del mediodía que había pasado algo con Nahuel. Fuimos hasta el lugar y estaba tirado en el piso con el tiro en la cabeza. No había nadie en la calle, lo dejaron tirado como un perro, estaba solo. Se fueron todos y lo dejaron tirado”, se lamentó. “Mi cuñado estaba con el auto y fui corriendo. Lo puse de costado y le tapé el agujero de la bala y lo llevamos al hospital donde hicieron lo que pudieron”, relató.

Nahuel fue internado en el Hospital Zonal General de Agudos Doctor Carlos Bocalandro, de Loma Hermosa, y ayer a la mañana murió por las lesiones ocasionadas por el disparo.

“Hasta el día de hoy no sabemos nada, no sabemos si lo agarraron al que disparó. No es del barrio y no lo conocemos. No sé si me interesa lo que va a pasar porque a mi hijo no lo voy a ver más. Pero sí, quiero que se haga justicia así mi hijo puede descansar en paz”, afirmó Osvaldo.

Las primeras pericias determinaron que el joven murió como consecuencia de un proyectil proveniente de una pistola calibre 32 largo. Efectivos de la comisaría del Barrio Remedios de Escalada de San Martín son quienes intentan dar con el paradero del supuesto autor del disparo en el marco de una causa que se caratuló como “homicidio” y es llevada adelante por la Unidad Funcional N° 7 de los tribunales de la jurisdicción.

La muerte de una niña

Otro caso trágico por la manipulación de armas de fuego se dio el 25 cuando una bala perdida impactó a una niña de cinco años, Candelaria, en Rosario, mientras festejaba con su familia. La menor había ingresado en estado “gravísimo” al Sanatorio de la Mujer y finalmente murió.

Candelaria vivía en el barrio Alvear Facebook Sapo Pepe

La situación se dio en Iriondo al 3900, en el barrio Alvear de la zona sudoeste, cuando la pequeña de un momento a otro se desvaneció. “Pensé que se había caído y la levanté. Estaba llena de sangre. Era hermosa Candelaria, lamentablemente un hijo de puta… No hay explicación alguna”, declaró el tío a Radio 2 de Rosario sobre el momento en el que su sobrina recibió el disparo.

La niña fue trasladada de urgencia al Sanatorio de la Mujer, en el centro de la ciudad, y allí los médicos precisaron que tenía una “herida de arma de fuego con orificio de entrada a nivel frontal” y “muerte encefálica”.

En tanto, los medios rosarinos confirmaron que la familia decidió donar sus órganos. Asimismo, que tras el procedimiento de ablación, el cuerpo de la menor fue derivado al Instituto Médico Legal para que le realicen la autopsia. Interviene ahora en el caso la Fiscalía de Homicidios Dolosos.

LA NACION