Un niño de dos años fue internado con lesiones cerebrales en Mendoza: sospechan de un caso de maltrato infantil
El menor permanece en estado delicado y el hospital activó el protocolo judicial ante la gravedad del cuadro; la Justicia investiga el entorno familiar y ya dispuso medidas de restricción
- 4 minutos de lectura'
Un niño de dos años permanece internado desde el viernes pasado en un hospital de Mendoza tras haber ingresado con lesiones cerebrales. Según precisaron medios locales, el menor —cuya identidad no trascendió— presentaba traumatismos compatibles con el denominado “síndrome del zamarreo”. Se trata de una forma grave de maltrato infantil que se produce al sacudir de manera violenta y reiterada a un bebé o niño pequeño, y que puede provocar daño neurológico severo, hemorragias retinianas e incluso la muerte.
El diario Los Andes confirmó que el hospital pediátrico Dr. Humberto Notti, donde el menor está internado, presentó una denuncia ante la Justicia provincial ante la posibilidad de estar frente a un caso de violencia infantil. En paralelo, el portal informó que el padre del menor —separado de la madre— y otros familiares radicaron una segunda denuncia contra la mujer, a quien acusan por presunto maltrato.
De acuerdo con esas versiones, el niño vivía con su madre y la pareja de ella. En ese marco, la Justicia dictó una orden de restricción de acercamiento contra ambos durante la mañana del miércoles.
Como consecuencia de la actuación judicial, intervino además el Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) junto con el Programa Provincial de Maltrato Infantil (PPMI), que realizan un seguimiento de la situación. El niño ya había estado internado en el mismo centro de salud meses atrás. Su estado actual de salud es delicado.
El caso se conoce pocos días después de otro hecho de extrema gravedad ocurrido en Comodoro Rivadavia, Chubut. Se trata de la muerte de Ángel López, un niño de cuatro años que ingresó sin signos vitales al hospital regional de esa ciudad luego de descompensarse mientras estaba al cuidado de su madre.
El episodio ocurrió el 5 de abril, cuando las autoridades recibieron un pedido de asistencia médica por un menor con dificultades respiratorias en una vivienda. Al arribar, el personal de salud constató que el niño se encontraba en paro cardiorrespiratorio; falleció horas más tarde.
El padre de Ángel denunció que a su hijo “lo mataron” y apuntó contra la madre del menor, Mariela Altamirano, de quien estaba separado. Tanto ella como su pareja, Miacol González, rechazaron esa versión en declaraciones públicas.
Según informó ADN Sur, los primeros resultados de la autopsia indicaron que el niño presentaba lesiones en la cabeza y que murió después de haber ingresado al hospital. Si bien aún no se determinó la causa exacta de la muerte, estos indicios resultaron clave para la investigación.
El informe técnico reveló que el menor registraba lesiones traumáticas en el cráneo y signos de agresiones reiteradas. Además, descartó la hipótesis de un accidente doméstico o causas naturales: las lesiones son compatibles con hechos de violencia física de alta intensidad.
Los especialistas detectaron más de 20 golpes en la cabeza, lo que refuerza la hipótesis de un ataque. En ese contexto, la querella acusa a la pareja de homicidio agravado y abandono de persona seguido de muerte.
Las fuerzas de seguridad detuvieron el domingo por la noche en Comodoro Rivadavia a Altamirano y González, quienes quedaron imputados por homicidio agravado. El martes, la Justicia dispuso la prisión preventiva de ambos por un plazo de seis meses, en el marco de una causa que contempla el delito de homicidio agravado por el vínculo, que prevé la pena de prisión perpetua.
Otras noticias de Mendoza
"¡Es una banda, viejo!". Un hombre fue detenido en un control vehicular en Mendoza: dio 2,44 de alcohol en sangre
A los 64 años. Murió Felipe Staiti, el guitarrista y fundador de los Enanitos Verdes
En Mendoza. Por denuncias de su expareja, renunció el subsecretario de Justicia del gobernador Alfredo Cornejo
- 1
La Anmat retiró del mercado el lote de un perfume tras detectar irregularidades en su elaboración
- 2
“¿Un desastre mitigable?“: la devastadora inundación de Bahía Blanca será analizada por expertos
- 3
La Policía de Córdoba intimó al hermano de Santiago Maldonado tras un video en el que acusó a un agente de “mentiroso” y “coimero”
- 4
Chau cigarrillo: el método de tres pasos para dejar de fumar