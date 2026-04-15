Un niño de dos años fue internado con lesiones cerebrales en Mendoza: sospechan de un caso de maltrato infantil

Un niño de dos años permanece internado desde el viernes pasado en un hospital de Mendoza tras haber ingresado con lesiones cerebrales. Según precisaron medios locales, el menor —cuya identidad no trascendió— presentaba traumatismos compatibles con el denominado “síndrome del zamarreo”. Se trata de una forma grave de maltrato infantil que se produce al sacudir de manera violenta y reiterada a un bebé o niño pequeño, y que puede provocar daño neurológico severo, hemorragias retinianas e incluso la muerte.

El diario Los Andes confirmó que el hospital pediátrico Dr. Humberto Notti, donde el menor está internado, presentó una denuncia ante la Justicia provincial ante la posibilidad de estar frente a un caso de violencia infantil. En paralelo, el portal informó que el padre del menor —separado de la madre— y otros familiares radicaron una segunda denuncia contra la mujer, a quien acusan por presunto maltrato.

De acuerdo con esas versiones, el niño vivía con su madre y la pareja de ella. En ese marco, la Justicia dictó una orden de restricción de acercamiento contra ambos durante la mañana del miércoles.

Hospital Pediátrico Dr. Humberto Notti, donde se encuentra internado el menor de dos años Télam

Como consecuencia de la actuación judicial, intervino además el Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) junto con el Programa Provincial de Maltrato Infantil (PPMI), que realizan un seguimiento de la situación. El niño ya había estado internado en el mismo centro de salud meses atrás. Su estado actual de salud es delicado.

El caso se conoce pocos días después de otro hecho de extrema gravedad ocurrido en Comodoro Rivadavia, Chubut. Se trata de la muerte de Ángel López, un niño de cuatro años que ingresó sin signos vitales al hospital regional de esa ciudad luego de descompensarse mientras estaba al cuidado de su madre.

El episodio ocurrió el 5 de abril, cuando las autoridades recibieron un pedido de asistencia médica por un menor con dificultades respiratorias en una vivienda. Al arribar, el personal de salud constató que el niño se encontraba en paro cardiorrespiratorio; falleció horas más tarde.

Ángel López, el niño de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia

El padre de Ángel denunció que a su hijo “lo mataron” y apuntó contra la madre del menor, Mariela Altamirano, de quien estaba separado. Tanto ella como su pareja, Miacol González, rechazaron esa versión en declaraciones públicas.

Según informó ADN Sur, los primeros resultados de la autopsia indicaron que el niño presentaba lesiones en la cabeza y que murió después de haber ingresado al hospital. Si bien aún no se determinó la causa exacta de la muerte, estos indicios resultaron clave para la investigación.

El informe técnico reveló que el menor registraba lesiones traumáticas en el cráneo y signos de agresiones reiteradas. Además, descartó la hipótesis de un accidente doméstico o causas naturales: las lesiones son compatibles con hechos de violencia física de alta intensidad.

Ángel, su padrastro Maicol González y su madre Mariela Altamirano

Los especialistas detectaron más de 20 golpes en la cabeza, lo que refuerza la hipótesis de un ataque. En ese contexto, la querella acusa a la pareja de homicidio agravado y abandono de persona seguido de muerte.

Las fuerzas de seguridad detuvieron el domingo por la noche en Comodoro Rivadavia a Altamirano y González, quienes quedaron imputados por homicidio agravado. El martes, la Justicia dispuso la prisión preventiva de ambos por un plazo de seis meses, en el marco de una causa que contempla el delito de homicidio agravado por el vínculo, que prevé la pena de prisión perpetua.