La madre de Ángel y su pareja serán imputados formalmente por el homicidio del niño, que sufrió golpes antes de morir

Los tribunales penales del barrio Roca, en Comodoro Rivadavia, concentrarán esta mañana la atención de todo el país: a partir de las 11 se realizará la audiencia de control de detención contra Mariela Altamirano y su pareja, Michel Kevin González, detenidos desde el domingo a la noche como presuntos responsables de la muerte de Ángel Nicolás López, el niño de 4 años que el domingo de la semana pasada entró en coma en el hospital regional de la ciudad costera chubutense tras descompensarse, aparentemente producto de golpes.

Se trata de un paso trascendental en la causa: el fiscal general Facundo Oribones y el fiscal jefe Cristian Olazábal presentarán el caso y las pruebas para sostener la prisión de los sospechosos ante el juez penal Alejandro Solís. En ese momento, formalmente quedarán acusados por el delito de homicidio agravado por el vínculo, que tiene la pena única de prisión perpetua.

“Vamos a ir por todo, como siempre. La muerte de mi hijo no va a quedar así. Todos los culpables tendrán que pagar”, dijo Luis López, padre del niño, a la salida de los tribunales, acompañado por su abogado, Roberto Castillo.

No se refería solo a su ex y al hombre al que conocía como Maicol: como lo adelantó el letrado que se hizo cargo de la querella, la ofensiva legal incluye el pedido de juicio político contra el juez de Familia Pablo Pérez, que firmó el fallo que ordenó la revinculación de Ángel con su madre (que lo abandonó cuando era un bebé para irse a vivir a Córdoba), y las denuncias penales contra las psicólogas y demás profesionales del equipo técnico interdisciplinario que participaron del expediente civil y respaldaron los argumentos para que la madre biológica quedara con la guarda del chico, que hasta entonces veía como su “mamá” a la nueva mujer de su padre, Lorena Andrade.

“ Sin su firma, Ángel estaría entre nosotros ”, sostuvo el abogado para justificar su intención de promover un jury de enjuiciamiento contra el juez Pérez para evaluar su desempeño y, eventualmente, removerlo del cargo y quitarle sus fueros de magistrado para que pueda enfrentar un proceso penal ordinario.

“Se metieron con la persona equivocada. Porque así como le puse a mi hijo Ángel Nicolás, Ángel va a hacer justicia”, sostuvo Luis López, que concluyó: “ Como dice su nombre, él va a ser un ángel para todos esos niños que están sufriendo hoy en día y nadie lo ve ”.

Lectura de pruebas

El abogado Castillo afirmó que existe abundante prueba para sustentar la acusación de homicidio contra Altamirano y González. Concretamente se refirió a una entrevista que la mujer dio al medio chubutense ADNSUR, en la que “ dijo que supervisaba cómo respiraba Ángel, algo que no es normal a los cuatro o cinco años ”. Sugirió que hacía eso, quizás, porque sabía que al chico le pegaba su pareja. “No cuenta algo que pasó antes de eso. Y aparecen testigos que complementan lo que no está contando públicamente. Es prueba que se le va a leer, junto con los cargos”, explicó el letrado a la prensa en la puerta de los tribunales del barrio Roca de Comodoro Rivadavia.

El fiscal Olazábal confirmó a ese mismo medio que a partir del informe preliminar de la autopsia y de testimonios obtenidos durante el fin de semana se había logrado “consolidar una hipótesis más firme sobre lo ocurrido”; presuntamente, golpes que el niño habría sufrido entre el 2 y el 5 de este mes, cuando llegó casi muerto al hospital regional.

En ese sentido, la prueba forense fue determinante para solicitar las detenciones. En el informe preliminar de la necropsia se describieron lesiones internas y externas compatibles con lo que el representante del Ministerio Público definió como “síndrome del niño maltratado”.

Una de las revelaciones más escalofriantes de la autopsia fue la detección de 22 traumatismos internos en la cabeza de Ángel. Algunos de esos golpes tendrían una data de unos diez días. No obstante, Olazábal aclaró que se trata de lesiones internas que no presentan una correlación visible con marcas externas. “Son todos traumas internos que no tienen una correspondencia con una lesión externa. Por eso fue difícil establecer cuál sería el mecanismo de producción”, sostuvo en diálogo con ADNSUR.

Amenazas a testigos

Por otra parte, el abogado de la querella también denunció públicamente que “están sufriendo amenazas los testigos del barrio donde vivían los homicidas”. Y añadió: “Nosotros preferimos primero denunciarlo y después de que tome conocimiento el fiscal se lo entienda públicamente. Es una persona que está amedrentando a los testigos, porque hay movimientos raros –cuanto menos, para ser generosos– en el barrio y evidentemente no quieren que sean evidenciados”.

“Lo que nosotros planteamos al fiscal es que entendemos que se debe dictar la prisión preventiva después de que se lean los cargos y tienen que esperar el juicio privados de su libertad”, afirmó Castillo, quien consideró que Altamirano y González “son un riesgo incluso teniendo una criatura de unos cuantos meses al cuidado de unos criminales”. Se refería a la bebé de seis meses, media hermana de Ángel e hija de la pareja detenida, que ayer fue trasladada a Córdoba para que quede al cuidado de la abuela paterna.

Precisamente uno de los aspectos contextuales que inciden en el análisis del caso son los antecedentes de ambos en cuanto al cuidado de sus otros hijos y a sus relaciones intrafamiliares.

Según informó La Voz del Interior, González –que había sido profesor de taekwondo– habría sido denunciado en Córdoba por episodios de violencia familiar. Una expareja lo acusó de haber ejercido violencia física contra su propio hijo, a quien además habría mantenido encerrado.

Ese antecedente, dijeron investigadores chubutenses, podría ser analizado como un probable patrón de conducta del imputado.

También se investigan eventuales episodios de violencia de Mariela Altamirano con otro de sus hijos, tiempo atrás, según informaron medios locales.

La fiscalía sostiene que este tipo de antecedentes aportan contexto y podrían servir para reconstruir el entorno en el que vivía Ángel y establecer si estaba expuesto a una situación sostenida de maltrato. Así, el análisis del entorno familiar y social del menor se transforma en una de las claves de la pesquisa.