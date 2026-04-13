El padre de Ángel apuntó contra su exesposa: “Vino de Córdoba para terminar con la vida de mi hijo”

En medio del dolor y la búsqueda de justicia, el padre de Ángel, el niño de cuatro años que murió en Comodoro Rivadavia luego de ser internado con traumatismos, volvió a apuntar contra la madre del menor, Mariela Altamirano, quién fue detenida junto a su pareja, Maicol González, por presunto homicidio agravado.

Luis atribuyó el fallecimiento a un acto de “odio” y despecho, asegurando que su ex pareja no soportaba verlo feliz bajo el cuidado de otra persona.

A. el niño de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia

“No puedo creer que una mujer haya hecho eso, que fuera capaz de hacerlo. Vino de Córdoba para terminar con la vida de mi hijo. Le dolió que mi hijo sea feliz y que diga ‘mamá’ a otra persona que no era ella. El tipo no quería a Ángel. El odio. El no poder hacer lo que ella quiso la llevó a eso”, declaró en dialogo con TN.

Y añadió: “Ella es la culpable de no cuidar al nene. El tipo lo mató a golpes. Todo los días venía recibiendo golpes por el capricho de ella, por el capricho de ver a su hijo feliz al lado mío. Él era un angelito. No hacia nada”.

Y volvió a cargar contra Mariela: “Yo no espero nada de esa mujer, porque ella es capaz de seguir mintiendo”.

Además, apuntó contra todo el sistema judicial de familia que otorgó la custodia a Mariela. El hombre aseguró que el niño de cuatro años no la conocía y que la llamaba por su nombre.

“Ellos son los razonables de que mi hijo no esté conmigo en ese momento. No investigaron a fondo. Mi hijo ni la conocía, le decía Mariela, imagináte. Cuando lo llevaron a la pocilga donde él estuvo viendo estos cinco meses de horror, él ni sabía quienes eran ellos, así y todo lo dejaron”.

Luis, el padre de Angel

Según se reconstruyó, el niño estaba bajo el cuidado de ella cuando se descompensó. El pasado 4 de noviembre se decidió la revinculación del chico con su progenitora. En los próximos días estaba prevista una audiencia para determinar el futuro de Ángel. Durante tres meses la madre biológica había puesto una perimetral que le impidió al padre acercarse al menor tras una discusión.

Consultado por la detención de su ex, Mariela Altamirano, y Maicol, afirmó: “Pude descansar una noche. La detención me dio alivio y una esperanza de justicia”.

Y agregó: “Tengo toda la fe del mundo. Sé que nuestro hijo nos está ayudando desde arriba. Se va a hacer justicia. Como él me cuida de arriba yo lo cuido de acá abajo”.

Luis también se refirió a otra línea investigativa del caso que asegura que su exesposa y su pareja incineraron la ropa del menor tras su muerte.

“Quemaron la ropa cuando mi hijo estaba en el hospital. Antes de enterarse que mi hijo estaba muerto, ellos llevaron a su abogado. Y luego cuando nos avisaron que había fallecido, a la tardecita salió el pedido de que no se la detenga. Se estaban adelantando a lo que se venía”.

En la presentación de la denuncia del abogado del padre, Roberto Castillo, a la que accedió LA NACION, se sostiene que la mujer habría cometido “omisión impropia en tanto habría conocido la violencia que Maicol González (su pareja) ejercía contra Ángel, habría omitido apartarlo del ámbito de riesgo y habría contribuido activamente al desamparo sanitario que agravó su vulnerabilidad, en concurso real con abandono de persona seguido de muerte”.

La querella, además, cuestionó el accionar de funcionarios judiciales por presunto incumplimiento de deberes, al señalar que no habrían respondido a advertencias previas del padre del menor.

En el cierre de la entrevista con el medio citado, Luis adelantó que este martes a las 9.30 liderará una marcha en la puerta de la fiscalía para pedir justicia por Ángel.