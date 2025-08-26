Un papel en la puerta del Consulado español generó sorpresa: qué advierte sobre la nacionalidad

Un aviso pegado en la puerta del Consulado de España en Argentina captó la atención de numerosos ciudadanos en los últimos días. El mensaje informa sobre la inminente finalización del período de aplicación de la Ley de Memoria Democrática, conocida popularmente como Ley de Nietos. Ante el elevado número de solicitudes, que supera las 550.000, la embajada española en el país decidió prorrogar el plazo para la presentación de la documentación.

Qué advierte el papel sobre la nacionalidad

El cartel, visible en la entrada del Consulado en el barrio porteño de Recoleta, asegura que quienes ya poseen un IDU (número de identificación de trámite otorgado al crear un usuario en el sitio web consular) tienen garantizada la obtención de una cita. Esto permite entregar la documentación necesaria para que miles de argentinos descendientes de españoles accedan a la nacionalidad española.

El Consulado de España en Argentina extiende el plazo para la Ley de Nietos hasta el 22 de octubre

El Consulado General de España comunicó la extensión del plazo y brindó precisiones sobre la medida. Los plazos para la resolución de los expedientes son extensos debido al gran volumen de solicitudes recibidas. Todos los expedientes ya recibidos y aún no resueltos están debidamente archivados, ordenados y custodiados. Su tramitación comenzará por riguroso orden de presentación.

La última instrucción dictaminada por el gobierno español establece que quienes creen su usuario consular hasta el 22 de octubre pueden obtener un turno y realizar su trámite, incluso después de esa fecha. El Consulado General se contactará con los interesados a través del correo electrónico registrado cuando su expediente comience a ser revisado.

Los plazos de resolución de expedientes son extensos debido al gran número de solicitudes Ricardo Rubio - Europa Press - Ricardo Rubio - Europa Press

Se les informará si existe documentación faltante. También se comunicará la resolución positiva cuando corresponda. Es fundamental informar cualquier cambio de correo electrónico y verificar que las comunicaciones del Consulado no ingresen a la bandeja de correo no deseado.

La demanda de nacionalidad española en Argentina

Los solicitantes argentinos a la ciudadanía española por esta vía alcanzan los 1.500.000, según cálculos de la embajada española local. Si se suman sus hijos, la cifra podría ascender a cerca de 1.750.000 ciudadanos españoles residentes en el país. Se estima que, una vez finalizados todos los trámites iniciados, Buenos Aires podría albergar a 1.100.000 ciudadanos españoles.

Esto la convertiría en la tercera ciudad del mundo con más españoles, solo superada por Madrid y Barcelona, según adelantaron desde el organismo español a LA NACION. El consulado de Buenos Aires recibió la mayor cantidad de solicitudes en toda América Latina. Se presentaron 158.706 expedientes en la capital, según datos del Ministerio de Asuntos Exteriores de España.

Otras ciudades argentinas con numerosas presentaciones son Rosario (55.992), Córdoba (34.014), Mendoza (22.414) y Bahía Blanca (11.240). Córdoba y Buenos Aires son las sedes más atrasadas para darle curso, es decir, inscribir esas solicitudes, según datos oficiales que analizó el diario El País.

La Ley 20/2022 permite a nietos y bisnietos de españoles acceder a la nacionalidad

Quiénes pueden acceder a la ciudadanía española

La Ley 20/2022, de Memoria Democrática, establece en su disposición adicional octava la posibilidad de adquirir la nacionalidad española para determinadas categorías de personas.

Nietos de abuelo/a originariamente españoles : esto aplica sin importar si mantuvieron la nacionalidad española o se naturalizaron.

: esto aplica sin importar si mantuvieron la nacionalidad española o se naturalizaron. Hijos mayores y menores de edad de quienes accedan por esta ley y la ley 52/2007 : esto incluye a los bisnietos.

: esto incluye a los bisnietos. Bisnietos de padres fallecidos: si los padres (de los nietos de ascendente español) están fallecidos y no pudieron optar por ninguna ley anterior o actual, pueden acceder saltándose a los padres. Esto es posible siempre que el bisabuelo sea varón y no haya renunciado a la nacionalidad española. Una vez que entra ese bisnieto, sus hijos también entran.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.