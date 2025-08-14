Actualización sobre la green card: el Uscis advierte que congelaría los pedidos para trabajadores de esta nacionalidad

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) alertó que las solicitudes de green card para ciertos trabajadores podrían verse afectadas antes de finalizar septiembre. El boletín de visas de septiembre señaló que las categorías EB-2 y EB-3 para solicitantes de la India podrían alcanzar su límite anual, lo que provocaría que las fechas de acción final retrocedan o se congelen.

¿Qué dice el boletín de visas de septiembre 2025 del Uscis?

El boletín mensual de visas del Uscis es una herramienta clave para quienes buscan la residencia permanente en Estados Unidos. Este documento determina cuándo un solicitante puede avanzar en su proceso, según la fecha de prioridad que se le asigna al presentar la petición de patrocinio.

El Uscis enfrenta una acumulación de más de 11,3 millones de solicitudes en plena recta final del año fiscal Archivo

Sin embargo, es importante tener en cuenta que la fecha de prioridad no es la misma que la fecha de la solicitud de la green card. Su evolución define el momento en que los casos pueden ser procesados.

Presiones del final del año fiscal: ¿cómo afectan a los trámites indios?

El aviso del Uscis llega en un contexto de 11,3 millones de solicitudes acumuladas. Al acercarse el cierre del año fiscal, es común que las fechas retrocedan o se congelen. Cuando esto ocurre, la elegibilidad de los solicitantes se retrasa hasta el inicio del siguiente ciclo en octubre, momento en que se liberan nuevas asignaciones.

En el caso de las visas basadas en empleo, los visados EB-2 y EB-3 para ciudadanos indios muestran un riesgo de cierre anticipado debido a la alta demanda. Estas visas están destinadas a:

EB-2 : profesionales con títulos avanzados, personas con habilidades excepcionales en campos como ciencias, artes o negocios, y solicitantes con Exención por Interés Nacional.

: profesionales con títulos avanzados, personas con habilidades excepcionales en campos como ciencias, artes o negocios, y solicitantes con Exención por Interés Nacional. EB-3: trabajadores calificados, profesionales y otros trabajadores no calificados.

Esto podría impedir que muchos solicitantes presenten su documentación antes del final del año fiscal. Desde el Uscis advierten que, para quienes están en categorías de empleo, tener la documentación lista antes de cualquier cambio puede marcar la diferencia entre avanzar o esperar varios meses.

Las visas EB-2 y EB-3 cubren desde profesionales con títulos avanzados hasta trabajadores no calificados

Cambios en las visas basadas en familia

Por otro lado, el boletín también mantuvo sin cambios la categoría F2A, que beneficia a cónyuges e hijos solteros de residentes permanentes. Desde el 1° de junio de este año, esta categoría sigue abierta para recibir solicitudes.

La estabilidad en sus fechas ofrece una ventana para que los solicitantes elegibles avancen sin demoras inmediatas. Sin embargo, expertos advierten que un ajuste en otra categoría podría influir en el resto.

Programa de Visas de Diversidad y su fecha límite

El programa de Visas de Diversidad (DV) para este año está en su último mes de vigencia. El plazo final para completar inscripciones y obtener la visa vence el 30 de septiembre de 2025. Las fechas de acción final avanzan, pero el tiempo restante obliga a los participantes a actuar sin demoras.

Morgan Bailey, socia de Mayer Brown y exfuncionaria del Departamento de Seguridad Nacional, señaló a Newsweek que quienes participan en la lotería DV deben completar todos los pasos antes del límite: “Si no obtienen la visa antes del 1° de octubre, ya no serán elegibles”.

El programa de Visas de Diversidad 2025 finaliza el 30 de septiembre, último día para completar inscripciones Freepik

Bailey subrayó que el 1° de octubre marca el inicio del año fiscal 2026, con un nuevo cupo de asignaciones para visas. Esto podría abrir opciones para quienes esperan tanto en las categorías de empleo como en las de familia. Según la especialista, es probable que el próximo boletín muestre un “movimiento significativo” que favorezca a distintos solicitantes.