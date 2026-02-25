Una argentina relató en detalle el calvario que vive desde que la confundieron en Ecuador con la novia de un narco

El 9 de enero asesinaron a Stalin Olivero Vargas, alias “El Marino”, uno de los narcotraficantes más populares de Ecuador. “Desde ese día mi vida cambió”, confesó Micaela Morales en diálogo con LN+, la argentina de 28 años radicada en Barcelona a quien confundieron con una de las amantes del capo narco.

El caso de Micaela Morales en LN+

“El 21 de enero el medio televisivo Ecuavisa sacó el especial ”Muñecas de la mafia“, donde se hablaba de narcocultura, lujos y viajes", relató Morales. “Y allí publicaron mis redes sociales, dando a entender que yo era una de las parejas del narcotraficante”, agregó la joven.

En palabras la mujer nacida en la provincia de Chaco, “ese fue el comienzo de mi pesadilla. Porque cuando dan a conocer mis fotos, mucha gente dio por hecho que yo era ella".

Así lucía la otra Micaela Morales, pareja del narcotraficante

Según Morales, ella se enteró del error gracias a un mensaje recibido en Instagram. “Allí, una persona me decía que habían publicado mis fotos en Ecuavisa, pero había una equivocación”, relató.

“Entonces lo primero que hice fue poner mi nombre en TikTok, y ahí me enteré del caso de esta mujer, que tiene mi mismo nombre”, revivió Morales. “A partir de allí me tomé el trabajo de explicar qué era lo que estaba pasando”, subrayó.

Captura de pantallas del mensaje que Micaela envió al canal de televisión ecuatoriano

Mensajes sin respuesta

Consultada sobre la reacción que tuvo al darse cuenta de que estaban utilizando sus imágenes, Morales dijo: “Les envié un mensaje a Ecuavisa, pero jamás me respondieron. Hice lo mismo con varios periodistas del medio, pero me bloquearon”.

“Ahí entré en pánico, porque en España hay una comunidad ecuatoriana muy grande”, enfatizó la joven de 28 años. Además de tener el mismo nombre, Morales y la novia del narco tenían fotos casi idénticas.

Sobre esto último, Morales aclaró: “Yo en Barcelona trabajo por temporadas, y en mis ratos libres aprovecho para viajar. Entonces tanto ella como yo, habíamos estado en los mismos destinos”.

La joven de 28 años confesó en LN+ que vivió "una pesadilla"

Otro elemento que agravó la confusión fue la situación del padre de la verdadera pareja de “El Marino”. “Porque ese hombre era un exfutbolista, entonces mucha gente empezó también a amenazar a mi padre, pensando que era el de ella”, relató Morales.

Cómo sigue el caso

Respecto al litigio legal, Morales indicó que ya le ordenó a su abogado el inicio de un pedido de rectificación pública y una indemnización por parte del medio de comunicación ecuatoriano.

Por otro lado, aclaró que, si bien eliminó varias fotos suyas, no borró sus perfiles de redes sociales. “Yo antes era una persona sociable”, pero ahora todo eso desapareció, finalizó la joven argentina.