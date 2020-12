La diputada Mónica Macha exclamó una frase que rápidamente se viralizó en las redes sociales

10 de diciembre de 2020 • 17:20

Durante el debate en el Congreso por la legalización del aborto, la diputada Mónica Macha, del Frente de Todos, dijo una frase que no pasó desapercibida. Mientras defendía el proyecto, señaló: "No solo las mujeres abortan, también lo hacen las lesbianas".

Si bien su intención era visibilizar todo el arco que alcanza la comunidad LGBTI+, en las redes sociales circuló un recorte del momento y no tardaron en cuestionarla y en acusarla de discriminar al colectivo de lesbianas.

El video del discurso fue tuiteado por el usuario @cuernizar, quien escribió de forma irónica: "Mónica Macha: 'Las lesbianas no son mujeres'". También la periodista Viviana Canosa apuntó: "¿Qué? ¿Las lesbianas no son mujeres?".

Sin embargo, lejos de haber sido una confusión o haber tenido la intencionalidad de discriminar, desde el entorno de la diputada aclararon que la frase fue adrede. "Se trató de una decisión para mencionar a todas las identidades y cuerpos que abortan desde una mirada transfeminista", afirmó un colaborador de Macha en diálogo con LA NACIÓN.

De hecho, el discurso completo de la diputada apuntaba justamente a nombrar a todas las identidades existentes. "El aborto legal es un paso clave hacia un sistema sanitario y político para la multiplicidad de identidades y cuerpos. Hoy para este problema tenemos estructuras viejas y binarias, que hablan de hombres y mujeres, como si algo que no fuera la norma heterosexual no existiera. Esta ley reconoce que no solo las mujeres abortan, también lo hacen las lesbianas, masculinidades trans y personas intersex", dijo en su discurso la diputada.