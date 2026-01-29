Una importante explosión desató un incendio en una fábrica de San Fernando

Vecinos del municipio bonaerense de San Fernando reportaron durante la madrugada del jueves un importante incendio en una fábrica de la empresa Otowil, provocado por una explosión, que afectó casas aledañas. De momento se desconocen las causas, mientras que efectivos policiales y de emergencia trabajan en el lugar, y las autoridades cortaron el suministro de energía como medida preventiva.

El hecho ocurrió alrededor de la 1:30 de la madrugada en la calle Brandsen al 800, sin embargo, se dio a conocer minutos más tarde luego de que vecinos compartieran en sus redes sociales impactantes imágenes sobre la explosión. Luego, el medio TN confirmó el incendio y comunicó que afectó la fábrica y llegó a provocar daños en una planta lindera de Sabores y Fragancias S.A, aunque en menor magnitud.

Pasada la medianoche, un fuerte estruendo irrumpió la tranquilidad de los vecinos de San Fernando, quienes se alertaron por una impotente explosión. Incluso, usuarios en redes sociales de Tigre aseguraron que en su zona también se escuchó.

“Estaba acostado con mi señora, por irme a dormir, y escuchamos como que llovía fuerte. Salimos a mirar y no veíamos agua ni nada. Ahí escuchamos el ruido del fuego detrás y fuimos al frente de la casa y vimos el fuego en la parte trasera de la fábrica. Se desintegró el techo. Nadie sabía qué pasaba”, expresó Sebastián, un vecino de la zona.

Además, continuó: “En mi casa produjo daños de vidrios y se cayó el cielo raso. Al techo de mi casa llegaron elementos de la cabreada. Después, una chica que vive atrás nuestro nos avisó que se estaba prendiendo fuego parte del techo de mi casa y fui a apagarlo”.

Impactantes imágenes del incendio en San Fernando

De momento no hay un reporte oficial sobre heridos o daños materiales, ni de información sobre cuál fue el motivo por el que se produjo la explosión. Efectivos de emergencia combatían el fuego, que pasadas las tres de la madrugada no estaba controlado, y asistían a los vecinos de casas aledañas. Tampoco se expresaron fuentes oficiales o el intendente, Juan Andreotti.

Tras la explosión, dotaciones se acercaron a la zona desde Don Torcuato y Escobar para contribuir al esfuerzo de los bomberos de San Fernando por contener las llamas. Según trascendió, algunos miembros del equipo de emergencia tuvieron que intervenir en la calle Madero, a dos cuadras del lugar del incendio, porque salieron volando tachos de basura incendiados que provocaron llamas en una casa particular.

Una cámara de seguridad documentó la explosión

Pasadas las 3:30, los bomberos pudieron controlar el fuego que se disperso por el sector del galpón de Sabores y Fragancias S.A. y otros puntos cercanos, mientras que seguían intentando apaciguar las llamas en el sector de Otowil.

Tres semanas atrás, San Fernando también sufrió otro feroz incendio, en una fábrica de muebles ubicada a la altura de la estación de trenes Carupá.

Otowil es una empresa que se dedica a la comercialización de productos de cuidado personal y salud a través de plataformas digitales. Según asegura en su sitio web, elabora elementos que combinan “innovación, calidad y accesibilidad” y busca ser una marca “que transforme la experiencia de compra, ofreciendo soluciones de gran valor y acercándose al consumidor con un enfoque ético, sostenibles y centrado en necesidades verdaderas”.