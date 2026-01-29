El Gobierno destinará más de 100 mil millones de pesos a asociaciones de Bomberos Voluntarios

En el marco de los incendios en la Patagonia, el Gobierno anunció que entregará más de 100 mil millones de pesos a las asociaciones de Bomberos Voluntarios para la compra de equipamiento, materiales, equipos de vestuarios y otros elementos destinados a la lucha contra el fuego y la protección civil. La suma se dividirá entre las 1062 entidades que conforman al organismo, con lo cual le quedarán $94.924.971 a cada una.

“Atento los desastres de gran magnitud acaecidos en diferentes provincias durante el último año y previstos para el presente, resulta necesario dotar a las entidades de bomberos voluntarios más afectadas con equipamiento que les permita cubrir adecuadamente las emergencias propias de su jurisdicción, territorio provincial o interprovincial en que prestan servicios”, expresó el Poder Ejecutivo en la Resolución 91/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial.

En la medida también informó que se destinarán $7.754.639.995 a otras asociaciones y federaciones con el fin de cubrir “gastos de funcionamiento, representación y cumplimiento de obligaciones”.

Por otra parte, la Agencia Federal de Emergencias recibirá, mediante la Dirección Nacional de Bomberos Voluntarios, 2500 millones de pesos que se utilizarán para atender gastos, como fiscalización a las entidades, establecimiento de centros regionales de control o adquisición de equipamiento, entre otros puntos.

El Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios, a su vez, recibirá $7.754.640.000 destinados “exclusivamente” a la cobertura de gastos de funcionamiento y desarrollo de la Academia Nacional de Capacitación de Bomberos Voluntarios; y otros $2.584.880.000 para la “representación de la entidad”.

El Gobierno aseguró que las entidades serán eximidas de la obligación del pago de impuestos nacionales, derechos y tasas aduaneras para el ingreso de equipamiento desde el exterior y sostuvo que la distribución del beneficio debe realizar con “fundamento en un régimen que permita la comprobación de que la inversión que hagan las instituciones esté orientada para los fines con que han sido asignados”.

Los incendios en el sur

La situación forestal en la Patagonia, más específicamente en Chubut, sigue siendo crítica: desde hace semanas, distintos focos de incendios afectan al Parque Nacional Los Alerces. El avance de las llamas, potenciado por altas temperaturas, vientos intensos y la falta de lluvias, obligó a tomar medidas de emergencia, entre ellas la autoevacuación de los vecinos de la zona.

Ya son más de 45 mil hectáreas afectadas en el sur Catriel Gallucci Bordoni

En total, ya son más de 45 mil las hectáreas afectadas por el fuego, pese al intenso trabajo de brigadistas y bomberos que intentan proteger viviendas, animales y áreas productivas. Sin embargo, las condiciones climáticas no contribuyen al cese de las llamas y siguen siendo un factor determinante: el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que para los próximos días se esperan altas temperaturas, sin precipitaciones significativas, lo que mantiene elevado el riesgo de propagación.

Rubén Oliva, uno de los bomberos que participa en los operativos de combate contra el fuego, explicó este miércoles en LN+ la importancia de las condiciones climáticas para la propagación y las definió como el principal obstáculo. “La sequía es terrible, tremenda. Prácticamente no hubo nevadas en invierno y tampoco tenemos lluvias abundantes que colaboren”, subrayó.

Por su parte, César Salamín, el intendente de El Hoyo, una de las localidades más afectadas, destacó que los ciudadanos patagónicos tienen la virtud de no bajar los brazos y dijo: “Nunca vi un incendio que dure tanto y se propague de esta manera”.