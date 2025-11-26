El dueño del restaurante Piegari dijo que está al borde del cierre por un juicio laboral: “¿De dónde saco esa plata?"

El dueño del restaurante Piegari contó que el clásico del barrio porteño de Retiro está a punto de enfrentarse al cierre debido al juicio laboral que les realizó un exempleado y por el que tendría que pagar más de $200 millones. “Creo que tengo argumentos para no pagar o pagar una cifra razonable, pero la jueza de primera instancia falló 100% a favor del empleado. Un fallo totalmente arbitrario”, dijo Alberto Chinkies este miércoles.

El empresario gastronómico relató que el conflicto con el exmozo que trabajó en el establecimiento por más de 25 años comenzó durante el aislamiento por la pandemia de Covid. “En la pandemia no quiso trabajar más y, a pesar de los reclamos para que venga cuando nos convertimos en esenciales y podíamos hacer delivery, no contestó nunca los mensajes. Como no venía y pasaba el tiempo, lo despedimos con causa. Él se declaró despedido y nos hizo juicio con testigos preparados“, dijo en diálogo con radio Mitre.

El restaurante está abierto hace varias décadas.

“A veces uno sabe que puede tener que pagar más o menos, pero en este caso la jueza —ignorando la documentación que presentamos— le dio más de lo que pedía el empleado y a mí me está condenando a pagar arriba de 200 millones de pesos“, lamentó.

El dueño del clásico restaurante ubicado en la calle Posadas al 1042, en el centro de La Recova, también acusó a la jueza de embargar todas sus cuentas bancarias y bienes personales. ”Es imposible para nosotros... Yo no sé qué voy a hacer: [tengo] todas las cuentas de todos los bancos embargadas, ¿cómo pago al personal, los sueldos, los aguinaldos, los proveedores? ¿Cómo hago? De esto no se sale de un día para el otro, ¿de dónde saco esa plata? ¿Cómo hago para trabajar?“, marcó.

Y siguió: “El fallo en mi contra está apelado en la Cámara, tengo la posibilidad de que se revea un fallo arbitrario. No contenta con eso, como la jueza cree que yo ya perdí el juicio, ahora me embargó por 160 millones de pesos”, afirmó.

“Nuestro abogado, Roberto Martínez, hizo el cálculo de que —en base a lo que hizo la jueza— si el mozo trabajara debería ganar 8 millones de pesos, es absurdo", remarcó y añadió: “Los índices son abusivos absolutamente, si los cálculos están hechos sobre cifras que no corresponden a la realidad”.

Para finalizar, Chinkies redobló: “¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que cerrar? Hace más de 30 años que estoy trabajando, que tengo un restaurante prestigioso, que tenemos más de 100 personas. ¿Por uno que hace trampa en la preparación de pruebas tengo que dejar 100 personas?“.

Y concluyó: “Son más de 200 millones que tengo que pagar si pierdo y la jueza ya consideró que perdí, no entiendo qué hace. No somos un lugar que no existe, no entiendo… Tratamos de hacer lo mejor posible para en lugar de estar mejor tratar de seguir mañana".