Una madre entró a la escuela de su hija y golpeó a una alumna de 14 años con una cadena

Una mujer irrumpió en un aula de un colegio secundario en la ciudad bonaerense de Junín y atacó a golpes y con cadenas a una alumna de 14 años. Identificada como la madre de una joven que cursa en el mismo establecimiento que la adolescente que azotó, la agresora inició el ataque tras un altercado entre las menores. “¿Qué problema tenés con mi hija?”, gritaba mientras atacaba a la víctima, frente a varios testigos, muchos de ellos menores de edad.

Si bien el hecho trascendió en las últimas horas, la agresión tuvo lugar en la mañana del miércoles de la semana pasada en la Escuela Secundaria N.º 16 de ese municipio del interior. Según informó el medio local Semanario de Junín, el conflicto se había originado el lunes anterior, en una parada de colectivos cercana a la institución educativa, cuando se pelearon dos alumnas de la institución que cursan en diferentes clases.

Horror dentro de un aula: una madre entró a la escuela de su hija y golpeó con una cadena a una adolescente de 14 años

Dos días después de ese incidente, el miércoles pasado —entre las 7.40 y las 8 de la mañana—, una de las adolescentes involucradas, de 14 años, ingresó a la escuela como todos los días y cuando llegó al aula una compañera le avisó que una mujer la estaba buscando y que le quería pegar, según consta en la denuncia policial a la que accedió el medio de Junín. Fue en ese instante en que la atacante ingresó al salón y la golpeó directo en el rostro.

Testigos registraron en video parte de la agresión, que se viralizó en redes sociales. En las imágenes se observa cómo la atacante continúa golpeando a la menor con una cadena que le habría alcanzado a su propia hija. “Te voy a c... a palos todos los días a la entrada y a la salida, y si ese video se hace viral voy a ir hasta tu casa y te voy a matar”, gritaba. La secuencia se interrumpió cuando una docente intervino para separar a las involucradas y exigió que la mujer abandonara el establecimiento.

Horror dentro de un aula: una madre entró a la escuela de su hija y golpeó con una cadena a una adolescente de 14 años Captura

La víctima sufrió varios cortes en el cuero cabelludo y fue trasladada al Hospital Piñeyro, donde recibió atención médica. Su madre denunció que, al momento del hecho, las autoridades escolares no se encontraban en el edificio y que los docentes no habrían solicitado asistencia médica de inmediato. La causa quedó a cargo de la Justicia de Junín. La familia de la adolescente pidió una medida cautelar para garantizar su seguridad y evitar nuevos episodios de violencia.

Qué dijo la madre de la víctima

En diálogo con Junín TV, María Laura, la mamá de la víctima, dijo que el ataque se trató de una “aberración, algo indescriptible”. “Me enteré por mi nena, cuando me llamó desesperada desde el celular de una compañera cuando ya había pasado todo. Me dijo: ‘Mamá, vení que se metió una vieja y me rajó la cabeza con una cadena. Estoy en la escuela’”, contó.

Los padres de la adolescente atacada se acercaron de inmediato a la institución. “Mi hija estaba bañada en sangre, con golpes en un ojo, en las piernas, traumatismo de cráneo”, repasó.

Según la mujer, el problema entre su hija y la de la mujer agresora comenzó tiempo atrás cuando la víctima defendió a una amiga del hostigamiento que le propinaba la otra adolescente.

“Se pelearon en el colegio porque se filtraron unos videos. Esta nena es como la madre y llevó una vez un cuchillo a la escuela, entonces mi hija y la otra chica le pegaron, cosa que no está bien. Luego, se aclararon las dudas, se firmaron unas actas, se pidieron disculpas y pensamos que la cosa había terminado ahí. A esta mamá la llamaron una vez a una reunión por los problemas que tenía su hija con otra nena”, dijo.

“Necesito que esta mujer vaya presa y que haya un cambio de carátula. En vez de lesiones hubo un intento de homicidio”, resaltó María Laura. “A mi hija se le reventaron los coágulos de la cabeza cuando fue al baño. Estuvo tres días sin dormir porque hay que controlar su cabeza. Nos cambió la vida del día para la noche. Mi hija podría haber estado muerta”, agregó la mujer, consternada, y sumó que hubo docentes que también fueron agredidos por la misma atacante.