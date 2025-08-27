Una turista argentina fue multada y echada de la Fontana di Trevi por meter los pies en el agua

Un controvertido episodio quedó registrado en un video que se viralizó en las últimas horas en las redes sociales: una turista argentina fue multada y expulsada de la reconocida Fontana di Trevi, en Roma, Italia, por meter los pies en el agua.

La insólita contravención sucedió la semana pasada en la famosa fuente ubicada en el distrito de Trevi, en el centro histórico de la capital italiana.

Allí, entre cientos de turistas que buscaban arrojar una moneda, sacarse una foto frente al monumento o simplemente pasear por la zona, una mujer fue grabada mientras metía los pies en el agua, algo que las autoridades no dejaron pasar por alto.

El momento en que la turista mete los pies en la Fontana di Trevi

Enseguida, la Policía se percató de la situación y se acercó hacia la mujer que estaba descalza sentada en el borde de la fuente con los pies en el agua. Cuando vio a los agentes, movió los pies e intentó disimular junto con su acompañante.

Sin embargo, las autoridades le pidieron que se fuera del lugar, ante la negativa de la mujer. No obstante, tras la insistencia de los policías, cedió y se retiró de la zona. A raíz de la viralización del video, diferentes usuarios repudiaron el hecho y pidieron que se respeten los monumentos históricos.

Según reportaron diferentes medios italianos, se trataba de una turista argentina aunque no se especificó su nombre ni su edad. La mujer fue multada con 500 euros y la prohibición de acercarse a otros centros turísticos de Roma en lo que quedaba de su visita.

Miles de personas se aglomeraban cada día alrededor de la Fontana di Trevi Getty Images

Tras su restauración en 2024, la mundialmente famosa Fontana di Trevi reabrió sus puertas pero con un nuevo sistema de visitas para los turistas y una mayor seguridad para evitar vandalizaciones y otros actos que puedan poner en riesgo al monumento.

Construida en el siglo XVIII por el arquitecto italiano Nicola Salvi en la fachada del palacio Poli, la fuente histórica es uno de los lugares más visitados de la ciudad y uno de los sitios históricos de mayor concurrencia diaria.

Entre 10.000 y 12.000 turistas solían visitar la Fontana di Trevi cada día, pero la capital italiana instaló un sistema de filas para evitar que se acumulen grandes multitudes.

Desde ese entonces, para ingresar, se debe hacer fila y se ingresa en tandas de máximo 400 personas a la vez, todos los días de 9 a 21 horas (salvo los lunes y viernes que abre a las 11). Después de las 21, el acceso queda liberado sin restricciones.