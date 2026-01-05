“Unos 200.000 turistas argentinos”. Punta del Este termina su primera semana de la temporada con números altísimos

PUNTA DEL ESTE (Enviada especial).- El puerto con una ocupación del 100%; los alquileres de propiedades alcanzan el 95%; la terminal internacional de aviones privados, con un récord 2000 operaciones en diciembre pasado.

Esta es, sin dudas, una temporada para el recuerdo, no solo por los altos niveles de ocupación con que se regocija el sector turístico, sino también por algunas particularidades que están dejando entrever los visitantes argentinos, principalmente, las estadías más prolongadas y un gasto diario más elevado que el del año pasado.

Los conocedores del rubro calculan que, en este momento, en todo el departamento de Maldonado, hay un aproximado de 400.000 turistas, de los que, por lo menos, la mitad son argentinos. A quienes llegaron antes de Año Nuevo, se sumaron aquellos que viajaron después del 31 de diciembre. “Son más los que llegaron que los que se fueron”, sostienen fuentes de la Intendencia de Maldonado.

Las rambla de La Punta ayer por la tarde Pilar Camacho

Con datos preliminares, desde la Cámara Inmobiliaria de Maldonado calculan que hay actualmente un 10% más de ocupación que el año pasado. El alquiler de propiedades enteras y habitaciones cubre el 96% de la oferta, una cifra superior a la del año pasado, que fue del orden del 93%. “Cuando hablamos de un 96% de ocupación de alquileres, hablamos de un total aproximado de 110.000 camas. A eso hay que sumar las casi 20.000 camas de hoteles, que también están a tope, y los turistas que son propietarios y vienen a sus casas”, dice Javier Sena, vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria de Punta del Este.

Mientras que en años anteriores las tendencias generales mostraban que muchos argentinos elegían viajar a la costa uruguaya por una semana, particularmente la de Año Nuevo, esta temporada, detalla Sena, “casi todas las propiedades se alquilaron por quincena”.

Hoy los turistas disfrutan de la playa, tras dos días ventosos y de bajas temperaturas Pilar Camacho

Es una temporada exitosa, dice, no solo por la ocupación, sino porque prácticamente no se dieron grandes inconvenientes. “Sí es verdad que el tránsito está colmado, pero todo está en buenas condiciones. Hubo algún problemita el 30 y el 31 por cortes de luz, porque se saturó todo. Pero esto no tuvo solo que ver con la cantidad de gente, sino con una falla técnica y con temperaturas muy elevadas. Cuando todos encienden los equipos, la luz entra a colapsar”, dice.

“Cuanto más conozco el mundo, más me gusta Punta del Este”

Ayer por la tarde, la rambla de La Punta era una marea de turistas que aprovechaban la salida tardía del sol para pasear, tras dos días nublados y ventosos. Pocos minutos después de que el cielo se despejara, las cafeterías se llenaron y las playas también. Entre quienes paseaban había turistas que venían a Punta del Este por primera vez, especialmente jóvenes y adolescentes que llegan para disfrutar de la playa y las fiestas. Pero la mayoría de quienes circulaban eran habitúes, personas para quienes las vacaciones en Punta del Este no se negocian.

José Ignacio es una de las zonas que más creció en los últimos años Pilar Camacho

El médico flebólogo y esteticista Pablo Bañares, que pasa unos días junto a su mujer y su hijo en José Ignacio, afirma: “Cuanto más conozco el mundo, más me gusta Punta del Este”. Marca algunos puntos que, sostiene, hacen única a esta ciudad. Destaca principalmente la belleza y la seguridad, pero también el nivel de la infraestructura y de la gastronomía.

“Acá se dan condiciones difíciles de encontrar en otras partes del mundo −sostiene−. Es la ciudad turística emblema de Uruguay. Por lo tanto, los diferentes gobiernos, ya sean de derecha o de izquierda, han cuidado mucho la seguridad y el confort de los servicios". Y agrega: “La gastronomía es de primera ‘A’ a nivel internacional. Muchos chefs de todo el mundo vienen aquí a lucirse. Además, el uruguayo es una persona, de base, muy amable y muy educada, y eso llena de calidez el servicio de todos los lugares donde uno va”.

Una temporada que se encamina a ser un éxito Pilar Camacho

También subraya el nivel de la infraestructura: “Punta del Este ha mantenido un código de urbanización y, por lo tanto, cuando uno se desliza por diferentes barrios, todo tiene una armonía estética, cuidada con rigurosidad y buen gusto. El metro cuadrado en barrios como José Ignacio, Manantiales, La Barra, es caro. Y eso ha hecho que los propietarios cuiden mucho el tipo de viviendas que fabrican”.

“De acá, nos gusta la tranquilidad y la seguridad”, suma la docente universitaria entrerriana Priscilla Ramos, mientras disfruta del atardecer en la playa junto a su marido, Pablo Negri, también profesor en el nivel superior. “Para nuestros chicos, que son adolescentes, también está bueno. Este es nuestro lugar. A la mañana hacemos la Punta caminando, después bajamos a la playa, nos encanta”, sostiene el matrimonio, que se conoció sobre esta misma costa en 1995.

Destacan, al igual que los conocedores del rubro turístico, que en las calles y las playas se ve más gente que en otros años. “Estamos desde el 28 y nos llamó la atención la cantidad de gente en la calle, en la playa, caminando a la tarde por la rambla”.