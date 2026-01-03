La crítica de un guía del volcán Lanín tras lo sucedido con Christian Petersen

Roberto Catalá, un instructor con amplia y reconocida experiencia en el volcán Lanín, emitió una contundente crítica sobre las motivaciones que impulsan a muchos montañistas, a raíz de la reciente descompensación de Christian Petersen en dicho macizo patagónico mientras estaba con su esposa, Sofía Zelaschi.

El pasado 12 de diciembre, el reconocido chef sufrió un incidente durante una expedición, y tres semanas después, las palabras del guía se viralizaron rápidamente en diversas plataformas de redes sociales, lo que generó un intenso debate sobre la seguridad en la montaña y el impacto del ego.

Christian Petersen sufrió el problema de salud mientras estaba con su esposa Sofía Zelaschi en San Martín de los Andes (Fuente: Archivo LN)

Desde su cuenta de Instagram (@rocatala), el experto publicó un video donde aborda lo que denominó “El caso Petersen y las selfies”. Lejos de considerarlo un simple chisme o un espectáculo, Catalá lo presenta como una “alarma” sobre un preocupante cambio de paradigma en el montañismo. “Esto empezó cuando la montaña dejó de ser camino y pasó a ser escenario, cuando subir ya no era vivir la experiencia, sino mostrarla”, afirmó de forma enfática en el clip.

En el video, filmado en modo selfie, el guía sentenció que “hoy hay gente que va a la montaña a buscar una foto, una selfie, un ‘yo estuve ahí’”. A su vez, enfatizó con firmeza que las alturas no responden a tales búsquedas de validación personal ni de reconocimiento efímero. “La montaña no entiende de likes, no negocia con el ego y no le importa si sos famoso”, expresó. Y advirtió sobre los peligros de subestimar la naturaleza y priorizar la imagen sobre la preparación, el respeto al entorno y la propia seguridad.

La crítica de Catalá se intensifica al referirse directamente a las descompensaciones en altura, como la que afectó a Petersen. Para el experto, estos episodios no son producto de la mala suerte, sino de una serie de factores previsibles y, en gran medida, evitables. “Cuando alguien se descompensa en la altura no es mala suerte: es fisiología, falta de aclimatación, apuro y soberbia disfrazada de valentía”, arremetió. Esta declaración subraya de manera crucial la importancia de una preparación física y mental adecuada, así como un conocimiento profundo de las propias limitaciones físicas antes de emprender expediciones de montaña en entornos exigentes.

Esta no era la primera vez que Christian Petersen visitaba las alturas de San Martín de los Andes Instagram (@chrispetersenok)

El guía también cuestionó la noción moderna del éxito en el montañismo, con el argumento de que el verdadero objetivo fue distorsionado por la cultura de la inmediatez. “La cumbre no es el objetivo, el objetivo es volver. Pero eso hoy no vende: vende la foto, el aplauso rápido, la épica vacía”, analizó. Luego, señaló una preocupante tendencia a priorizar la superficialidad sobre la seguridad y la experiencia genuina e introspectiva de la montaña. Sus palabras resuenan como una potente advertencia para aquellos que ven en la montaña solo un telón de fondo para sus publicaciones en redes sociales.

Finalmente, Roberto Catalá lanzó una severa y categórica advertencia sobre las dramáticas consecuencias de esta mentalidad impulsada por el ego. “La montaña no te debe nada. Tu vida no vale una selfie, ni tampoco la de quienes tienen que salir a buscarte”, concluyó. Este potente mensaje busca generar una profunda conciencia sobre la responsabilidad individual y colectiva en las actividades de alto riesgo en la naturaleza, sobre todo ante el peligro inherente que la imprudencia representa no solo para el propio montañista sino también para los equipos de rescate que arriesgan sus vidas.

El hospital al que fue trasladado Christian Petersen mientras estuvo internado en San Martín de los Andes Federico Soto

Mientras tanto, el Hospital Alemán de Buenos Aires difundió un parte médico el 2 de enero, donde informaron sobre el estado de salud actual de Christian Petersen. Según el comunicado oficial firmado por el Dr. Norberto Mezzadri, director médico de la institución, el chef permanece internado y se encuentra “clínicamente estable”. El informe detalló que se realizan los estudios previstos de acuerdo con lo planificado y que se mantiene una comunicación permanente con la familia, con respeto en todo momento por la confidencialidad de la información médica.