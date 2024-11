Vacaciones en Brasil: esta es la manera más conveniente de pagar los consumos este verano

Brasil se consolida como uno de los destinos favoritos de los argentinos para las próximas vacaciones de verano, y las principales agencias de turismo coinciden en que estas últimas semanas el interés creció. De acuerdo con los registros en las distintas plataformas de viajes, más del 50% de las búsquedas generales que hace la gente para viajar fuera de la Argentina tienen una ciudad brasileña como destino.

Sumado a ese interés, las reservas concretadas también convalidan el fenómeno. Según detallan desde la empresa de viajes y turismo Grupo Tije, el nivel de reservas para este verano a Brasil muestra un incremento del 46% con respecto al año pasado. Río de Janeiro, Florianópolis, San Pablo, Recife, Maceió y Natal están entre los preferidos, y la tendencia hacia los resorts con sistema “todo incluido” es más notoria cuando se trata de las playas del nordeste brasileño.

Ahora, la cuestión no pasa por “Brasil sí o Brasil no”. Con fecha de partida y pasaje en mano, los turistas argentinos quieren saber cuál es la manera más conveniente de pagar los consumos, la comida, las excursiones, el hospedaje pendiente y la caipirinha en la playa. Es uno de los tópicos del momento en las conversaciones y en las redes sociales, con posteos y contenidos de decenas de influencers viajeros que aconsejan, comparan y revelan algunas de las aplicaciones y billeteras virtuales que hoy son furor en Brasil.

¿Qué moneda llevar en el bolsillo?

¿Pesos, dólares, reales o tarjeta de débito? Para muchos, esa es la gran pregunta del verano. “Pesos, olvidate. No te pagan nada por ellos, y mientras te alejás de la frontera, menos valen”, asegura desde las playas brasileñas el realizador de contenido digital @javapez. Si la idea es comprar reales en Argentina antes de viajar, la mayoría de los viajeros lo desaconseja porque el cambio que se consigue acá no conviene. “Si querés llevar una moneda en el bolso, dólar billete es una buena opción, el cambio es bueno y la mayoría de los argentinos tiene sus ahorros en dólares. Una vez en destino, los cambiás a demanda y listo”, dice este creador digital, aunque la contra, según él, está en “el riesgo de andar con tanta plata encima porque puede ser peligroso”.

Lo más conveniente es llevar dólares billete y cambiarlos allá por reales DIEGO LIMA - DIEGO LIMA

Hace poco más de dos semanas, y desde su cuenta de TikTok @pipabeach, Matías advirtió a sus seguidores: “Atentos al mensaje que me dejan mis amigos de Río de Janeiro para argentinos. En Río están pagando 5,55 reales por dólar, lo cual es un excelente tipo de cambio. En ese caso, al día de hoy [7 de noviembre], te conviene llevar dólares, a no ser que consigas en Argentina un real más bajo, más barato que 200 pesos —explica Matías, que vive en Pipa y publica contenido en las redes sobre las playas del nordeste brasileño—. Si lo conseguís a 200 pesos estarías casi igual, sería lo mismo llevar dólares o comprar los reales. Pero creo que no se consigue a ese precio en Argentina. Y ojo, esto es en Río de Janeiro, porque acá en el Nordeste, por lo menos en Pipa, te están pagando un poco menos, de 5,10 a 5,30 reales por dólar”.

Con respecto al uso de la tarjeta de débito, todos coinciden en que, definitivamente, no es una buena elección. “Dejala en tu casa —dice @javapez—. Te debita dólar turista y te mata. ¿Tarjeta de crédito? Te conviene solo si luego pagás en dólares el resumen de cuenta”.

Pagar con reales pero sin reales

Florencia Bellone es diseñadora gráfica, tiene dos hijas adolescentes y las tres viajarán la primera semana de diciembre a Río de Janeiro. Todavía no pusieron un pie en Brasil, pero Bellone ya comenzó a pagar los gastos de sus próximas vacaciones a través de una aplicación que le recomendó una amiga. “Los pasajes los pagué con tarjeta de crédito y en pesos, porque agarré una promoción de Fly Bondi que tenía el 25% off —detalla—. Para el alojamiento, la primera opción era pagar por PayPal, pero al final lo hice con PIX a través de la app Belo. Estuvo bien, y el tipo de cambio también”, cuenta Bellone.

¿Qué es Pix?

Según la explicación que figura en la web del Banco Central de Brasil, Pix es el pago instantáneo brasileño. “Un método de pago creado por el Banco Central (BC) en el que los fondos se transfieren entre cuentas en unos segundos, en cualquier momento o día. Es práctico, rápido y seguro. Pix se puede realizar desde una cuenta corriente, cuenta de ahorro o cuenta de prepago —precisan—. Además de aumentar la velocidad a la que se realizan y reciben pagos o transferencias, Pix tiene el potencial de aprovechar la competitividad y la eficiencia del mercado; reducir costos, aumentar la seguridad, mejorar la experiencia del cliente y fomentar la digitalización del mercado de pagos minoristas”, entre otros beneficios.

En Brasil, dicen, todos usan Pix. Hasta los vendedores ambulantes en la playa aceptan este medio de pago, que se desarrolló y se puso en práctica en 2020. Ahora bien, para que un argentino, o cualquier otro extranjero que no tenga una cuenta corriente, caja de ahorro o cuenta de prepago emitida en Brasil pueda utilizar Pix, deberá recurrir a alguna de las aplicaciones que realizaron una integración con Pix para abrir este producto al mercado global. Una de las más conocidas es Belo, pero también existen otras como fiwind, una fintech que integra las finanzas tradicionales con el mundo de las criptomonedas. En ambos casos, al realizar una transacción con Pix, el usuario no tendrá recargos sobre las compras como si lo hiciera con una tarjeta de crédito o débito internacional.

Río de Janeiro es uno de los destinos más buscados por los argentinos nevin xavier - Shutterstock

Desde Belo, explican a LA NACION que pagar con Pix en Brasil es “cosa de todos los días”, y como la repercusión de la aplicación fue tan grande, sobre todo en los contenidos que se suben a las redes sociales, insisten en despejar algunas dudas y confusiones. “Belo y Pix son cosas distintas. PIX es el sistema de pagos que lanzaron en Brasil y al que podés acceder siendo argentino a través de una aplicación como Belo. O sea, te tenés que descargar la app, fondear la cuenta, para lo cual podés depositar pesos o criptomonedas —detallan—. A partir de ahí, se puede seleccionar la opción de pagar con Pix y se ingresa el monto a pagar en reales. La equivalencia la hace en USDT, y ahí está el tema. Al operar Belo con monedas estables, tenemos la oportunidad de brindarle al usuario el mejor tipo de cambio. No es el tipo de cambio de dólar tarjeta, es el tipo de cambio de USDT, de Belo”.

Los brasileños, dice @javapez, no conocen Belo. “Ellos conocen el pago con Pix. Entonces hay que preguntar si aceptan Pix como medio de pago y, luego, escanear el QR que aparece en el posnet y directamente te hace la conversión. Hoy en día [por anteayer] está a 209 pesos. Pagar con Pix te da el mejor cambio y funciona como cualquier otra billetera virtual. Te la bajas, registras tus datos y le transferís pesos para fondearla”.

Queijo quente en la playa, con QR

Eso hicieron varios de los turistas que entrevistó LA NACION para pagar el alojamiento en Brasil. Como Paula Débora Tabare, que trabaja como programadora en una dependencia estatal y es madre de dos hijos. Su familia ya tiene todo listo para sus vacaciones, en enero próximo. Los pasajes los pagó con tarjeta de crédito, para contar con el servicio de asistencia al viajero incluido, y la cabaña en Ilha Grande, igual que hizo Bellone en Río de Janeiro, la pagó con Pix.

Naufragados es una playa a 43 kilómetros de Florianópolis Shutterstock

“Entré a la página del alojamiento y me contacté por WhatsApp. Empecé a escribirme con la encargada, que hablaba muy bien castellano, así que fue súper fácil la comunicación —repasa Tabare—. Le pagamos a través de Belo. Mi marido bajó la aplicación, se transfirió pesos desde su cuenta de Mercado Pago y desde Belo se lo pasó a la cuenta de esta chica en Ilha Grande. Lo recibió sin ningún problema. Cuando vos transferís se convierte en reales. Honestamente, yo no se si el cambio es el más conveniente. Dicen que sí, pero la verdad es que es súper práctico. Y según tengo entendido podés pagar con Pix al que vende el queijo quente en la playa”.

El fin de semana pasado, una de las creadoras del blog de viajes Info Viajera estuvo en Brasil. “Anduvimos por Río de Janeiro y pagamos el 98% de todos los gastos con una opción muy simple. Le cargás pesos, pagás en reales, no aplican los impuestos locos argentinos y el real quedaba en 211 pesos finales. Sin tarjetas ni dólares. La app se llama Belo y se puede pagar escaneando un QR como en Argentina —comentaba en un posteo de X—. Aquí le pagamos a una señora que hacía caipirinhas en Praia Vermelha. Observen que pagamos 187,42 reales y nos debitaron 39.548 pesos (a razón de 211 pesos por real). Para cargar pesos lo hacés por transferencia bancaria o desde otra billetera, y Belo también te asigna un CVU y un alias para recibir transferencias en pesos, desde cuentas propias como de terceros”.

En cuotas sin interés

En cuanto al pago de paquetes a Brasil, Alejandro Festa, gerente de Hospedajes y Servicios Turísticos de Despegar, señala que el desafío es “seguir desarrollando soluciones que nos permitan ofrecer los mejores precios del mercado para que viajar sea cada vez más accesible”.

Hoy, la agencia ofrece la posibilidad de pagar en hasta 3 cuotas sin interés los viajes internacionales. “Esto es un verdadero diferencial para nuestros viajeros, ya que les permite planificar sus vacaciones de manera más accesible y flexible. Esta opción está disponible a través de todos nuestros canales de venta, la única condición es que el pago total del viaje se realice, al menos, siete días antes de la fecha de salida”.

De compras por el supermercado en Brasil

Para tener una idea de los precios, hace una semana el usuario de @javapez publicó en su cuenta de Instagram el recorrido por un super de Brasil y apuntó los valores de venta de algunos de los productos básicos de la canasta para la temporada. “Pagamos todo con Belo y nos convirtió el real a 210 pesos argentinos”, adelantó.

¿Qué compró? “Temporada 2025, venimos a ver cuánto salen las cosas en el super. Litro de leche, 5,99 reales, o sea, 1260 pesos. Dulce de leche Tirol, 10,90 reales; 2290 pesos. Cerveza Skol, la más emblemática de Brasil, 3,50, es decir, 735 pesos. Coca Cola de dos litros descartable a 9,29 reales, que son 1953 pesos. El repelente Off, envase grande a 19,90 reales; unos 4179 pesos. Papel higiénico por cuatro rollos, a 5,89 reales; 1.237 pesos. Pan lactal grande, 5,99, o sea, 1258 pesos. Fideos, por medio kilo 5,79, unos 1266 pesos. Aceite de girasol, 16,90, es decir 3550 pesos. Un kilo de arroz cuesta 7,49, que son 1573 pesos. Pizza lista para meter al horno, por 13,90, o 2919 pesos. ¿Qué onda estos precios? ¿Se parecen a los de Argentina?”, concluyó.

