Vacaciones: la odisea de los que deben cancelar un viaje a última hora porque se contagiaron de coronavirus

La tercera ola de Covid-19 impulsada por la variante ómicron está impactando de lleno en la Argentina en plena temporada de vacaciones. Por eso, cada vez más personas se preguntan qué pasa con sus pasajes de avión y sus reservas de hospedajes en caso de contagiarse justo antes de viajar.

Según operadores turísticos y referentes de las aerolíneas consultados por LA NACIÓN, la posibilidad de reprogramar los vuelos y el alojamiento debido a un cuadro de Covid-19 depende de cada servicio contratado, porque no existe una política comercial extendida que contemple esta situación. De hecho, voceros del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación explicaron que esto “depende de la política de compra de cada una de las empresas”.

Hernán Koppe, un argentino que viajó el 4 de diciembre pasado a la ciudad colombiana de Cali, tenía que regresar el 2 de enero a la Capital, pero al realizarse el test PCR para poder ingresar a la Argentina, dio positivo y tuvo que quedarse 15 días más en Colombia. “Originalmente Latam nos hizo lugar a la excepción médica para reprogramar los boletos, pero ayer, luego de estar 15 días hablando casi a diario con la aerolínea, me encontré con que esa reprogramación me sale más cara que comprar un pasaje nuevo. No tiene sentido”, explicó.

“Aunque depende de cada compañía aérea, en general, en caso de dar positivo y querer modificar el vuelo se debe pagar una penalidad. A esta altura de la pandemia, las aerolíneas solo podrían contemplar reprogramaciones en caso de que no se pueda viajar porque, por ejemplo, el destino tenga las fronteras cerradas”, dijo Laura Aquino, consultora de la agencia de viajes Venturance.

Pablo Bazzetti, gerente general de la agencia All Seasons, también lo confirmó: “Hoy, a diferencia de cuando estábamos en las primeras etapas de la pandemia, prácticamente no existen las tarifas flexibles o reembolsables y no hay una política extendida que contemple el contagio de Covid. La negociación es uno a uno”. Y agregó, sin embargo, que Aerolíneas Argentinas ofrece una tarifa reembolsable. “Tiene un costo superior, pero asegura que en el caso de que por alguna circunstancia no se pueda viajar, se tenga el dinero de vuelta con alguna penalidad menor”.

Política comercial

María Carreras y su familia tenían pasajes para irse el sábado pasado a pasar unos días de vacaciones a Brasil, pero el test de antígenos que se realizó el viernes dio positivo. “No lo podía creer porque literalmente no veíamos a nadie desde Año Nuevo y aun así me contagié. Llorando, empezamos todas las gestiones para ver si la aerolínea nos perdonaba los pasajes, pero nadie atendía el teléfono, porque se ve que hay muchas cancelaciones y reprogramaciones. Entonces, mi hermana fue presencialmente al aeropuerto con el resultado positivo del test a rogar que nos cambien los pasajes y logramos postergarlos diez días sin costo. Habíamos comprado unos pasajes bastante baratos en junio de 2021 que ahora salen cinco veces más. Si tenía que poner diferencia, no me podía ir de vacaciones”, contó a LA NACIÓN.

Es que, tal como mencionó Carreras, los costos por cambio de fecha pueden llegar a ser altos. “Las penalidades arrancan desde los 150 dólares y en algunos casos se debe sumar la diferencia de tarifa si se quiere viajar en una fecha de temporada alta, por ejemplo. Cada aerolínea maneja sus reglas propias, pero en términos generales si el pasajero tiene una complicación, es él quien debe hacerse cargo de la modificación”, comentó Aquino.

Voceros de Aerolíneas Argentinas aclararon: “No hay una especificación en la política comercial que refiera a una contemplación por contagio de Covid-19. Lo que sí hay son algunas posibilidades como reprogramar el ticket con un cambio libre siempre que se respete la temporalidad [es decir, que sea durante la misma temporada, alta o baja] y que el viaje se realice durante un período específico de tiempo”.

Por su parte, desde Flybondi informaron: “En el caso de que un pasajero presente Covid-19 positivo y no pueda viajar, debe realizar su cambio de fecha desde la web o bien comunicarse con el servicio al cliente hasta 24 horas antes de la salida de su vuelo. Además, el pasajero, si lo desea, puede solicitar la emisión de un voucher de crédito por el total del abonado en su pasaje para que pueda utilizar como crédito en futuras compras”.

Hotelería

Una situación similar se presenta en los hospedajes reservados para las vacaciones que deben postergarse. “Lo mismo está pasando con las cadenas hoteleras”, explicó Bazzetti. “En un primer momento los hoteles también tenían una política de cambio por Covid-19 positivo, pero hoy son pocas las que la mantienen y lo más usual es que se negocie uno o uno con cada proveedor. Lo que sí se mantiene es que si la persona se contagia en el exterior y no puede volver al país, la mayoría de las propiedades tienen una política puntual para pasajeros que se tengan que quedar aislados durante un tiempo más”.

Florencia Blanco fue una de las afortunadas. Tenía armadas sus vacaciones en Costa del Este a partir de mañana, pero ayer se realizó un test PCR por haber sido contacto estrecho de una persona contagiada y el resultado fue positivo. “Llamé al hotel y les expliqué la situación. Me pidieron el PCR y, por suerte, me permitieron reprogramar la estadía para cualquier momento de acá a abril”, contó. Y agregó: “Es una tranquilidad que permitan reprogramar las vacaciones, porque sino además de la preocupación por la enfermedad uno se suma la inquietud por no saber qué pasará con el dinero invertido”.

En cambio, Carreras no tuvo la misma suerte en Brasil. “De hospedaje, lamentablemente sí perdí plata. Tenía un hotel sacado para la primera noche en Río de Janeiro que perdí entero y después tenía departamentos contratados de los que pude recuperar la mitad o la totalidad de la plata. A la hora de reprogramar, es importante que todo tenga cancelación gratuita”, contó.

Seguros de viaje

“Siempre se recomienda viajar con una asistencia al viajero que contemple cuidados en caso de dar positivo en Covid-19, porque si no todos los gastos corren por cuenta propia. Hoy, el pasajero debe contemplar este riesgo a la hora de viajar”, indicó Aquino.

Mauricio Valacco, country manager de Assist Card Argentina, comentó a LA NACION: “La nueva normalidad en viajes dio cuenta de que los imprevistos provocados por un diagnóstico positivo de Covid-19 se pueden dar, incluso, antes del inicio del viaje y contemplar escenarios no médicos como la diferencia de tarifa o la penalidad de un ticket y la cuarentena obligatoria en destino, entre otros”. Según el ejecutivo, actualmente se ofrecen seguros que cubren este tipo de contingencias e, incluso, contemplan la devolución de entre 1500 y 3000 dólares (según lo contratado) para situaciones en la que el cliente avise 48 horas antes que no puede viajar porque se contagió.

“Las aerolíneas no tiene ninguna consideración para las víctimas de Covid”, dijo Jonathan Ochoa, un joven venezolano que reside en la Argentina, a quien el test PCR le dio positivo horas antes de volver a Buenos Aires desde Bogotá. “Luego de 20 llamados, Avianca me exoneró la penalidad por el cambio de vuelo, pero me obliga a pagar la ‘diferencia’ por impuestos y aumento del valor por demanda ya que yo compré mi pasaje ida y vuelta a 400 dólares en julio del año pasado y ahora la aerolínea me pide 500 dólares solo por el tramo de vuelta. Es decir, la reprogramación para volver me sale más que el valor original del boleto ida y vuelta. Perdí mi dinero y el vuelo de retorno. Ha sido una odisea poder volver al país”, contó.