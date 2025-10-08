Video: así es la casa donde detuvieron a “Fred” Machado, acusado por narcotráfico, en Viedma

Federico Andrés “Fred” Machado, acusado y detenido por formar parte de una estructura criminal dedicada al blanqueo de dinero y narcotráfico, fue trasladado a la Unidad Penal N° 12 luego de que la Policía Federal irrumpiera en su vivienda, ubicada en el km 20 de la ruta provincial N° 1 en Viedma, Río Negro. Hasta allí fue un móvil de LN+ para recorrer el lugar.

Casa Fred Machado

La propiedad se extiende a lo largo de un considerable cuadrante natural y cuenta con un amplio parque, pileta y una construcción de varios metros cuadrados. La propietaria de la vivienda es la madre de Machado y en ella también vive su hermana, Malena Esther Igoldi, quien este martes manifestó “estar aturdida por todo lo que está pasando”.

El operativo policial que implicó el traslado de Machado a una unidad penitenciaria fue bajo el marco de la causa contra el excandidato a diputado bonaerense José Luis Espert por lavado de dinero, investigada por el fiscal federal Federico Domínguez. La misma fue impulsada por el referente kirchnerista Juan Grabois, por el pago de US$200.000 que el libertario reconoció recibir de Machado.

Fred Machado es trasladado durante su detención

Detenido, el empresario se mantiene expectante a la decisión de la justicia de trasladarlo a una cárcel de Buenos Aires o directamente aprobar su extradición a EE.UU..

Qué dijo Machado tras la renuncia de Espert

“Fred” Machado habló este martes, dos días después de la renuncia de José Luis Espert a su candidatura en las elecciones legislativas. Recluido en la Unidad Penitenciaria N° 12 de Viedma, el hombre se refirió a su vínculo con el economista, al que le aportó al menos US$200.000 durante la campaña presidencial de 2019.

José Luis Espert y Nazareno Etchepare, en 2019, delante del avión de Fred Machado

En su descargo, Machado indicó que en ningún momento le dio 34.000.000 de dólares, como denunció en primera instancia el dirigente kirchnerista Juan Grabois. En tanto, sobre el dinero que el actual diputado admitió haber recibido, indicó: “Sobre los US$200.000 se están confundiendo: era más pero en cuotas... No me acuerdo el monto final. Yo le cuento a Espert que tenía un proyecto en Guatemala, él me dice que hacía asesorías y le digo que podíamos firmar un acuerdo. Decían que era un buen economista".