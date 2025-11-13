Video: así está ahora el volcán Planchón-Peteroa, de Mendoza, bajo alerta amarilla

El complejo volcánico Planchón-Peteroa, que está situado en el límite entre la Argentina y Chile, fue protagonista de un nuevo episodio que causa temor en el sur de Mendoza. Según indicaron en LN+, la formación geológica está bajo alerta amarilla del Servicio Geológico Minero Argentino (Segemar) debido a la actividad que registra desde mediados de mayo.

La provincia de Cuyo cuenta con nueve volcanes activos. El Planchón-Peteroa se trata del segundo en grado de peligrosidad en el país y se encuentra cercano a la localidad de Las Loicas y la ciudad de Malargüe.

La última erupción significativa del complejo volcánico ocurrió entre 2018 y 2019. Sin embargo, desde mayo, el volcán registra eventos que alertan a los expertos.

La explicación de un especialista

Pablo Forte, especialista en volcanes del Observatorio Argentino de Vigilancia Volcánica (OAVV), habló con el medio local Diario Uno y explicó que la alerta amarilla fue declarada inicialmente porque en el observatorio se identificó un aumento en la actividad sísmica en el interior del volcán Peteroa.

En tanto, fue aumentando de forma progresiva hasta que el 3 de octubre se registraron las primeras emisiones de ceniza volcánica, muy esporádicas.

El especialista del OAVV indicó: “La actividad sigue siendo menor, o sea, es algo que está dentro de los parámetros de lo que este volcán -cuando aumenta un poco su actividad- suele hacer”.

Forte detalló, además, que la actividad actual “se mantiene dentro de los rangos de lo que se vio en 2018 y 2019”. Se estima que la alerta amarilla se mantenga, con la posibilidad de pulsos de ceniza que se dispersen un poco más en la atmósfera. Sin embargo, no se anticipa un escenario de una “gran erupción”, como la emisión de lava a gran escala.

El comunicado de Protección Civil sobre la actividad del volcán Planchón-Peteroa

A través de un comunicado difundido en su página web, la Dirección de Protección Civil de la Municipalidad de Malargüe advirtió: “El complejo volcánico Planchón-Peteroa presentó, en horas de la mañana de este 6 de noviembre a partir de las 10, un incremento en su actividad superficial. El fenómeno fue observado y reportado por el Observatorio Argentino de Vigilancia Volcánica del Segemar, organismo encargado del análisis y seguimiento permanente del comportamiento del volcán. El informe detalla que se detectó un nuevo pulso de emisión de ceniza y gases volcánicos, con una pluma que alcanzó aproximadamente 1100 metros por encima del cráter. La dirección predominante del desplazamiento fue hacia el sector sur-sureste, por lo que, de acuerdo a los datos actuales, la afectación se mantiene en las áreas inmediatas al complejo y no representa riesgo para las zonas urbanas”.

Recomendaciones para reducir la exposición a las partículas suspendidas en el aire