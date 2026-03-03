Video: así fue el momento del derrumbe del techo de un estacionamiento en Parque Patricios
La superficie del patio interno cedió frente a las torres de viviendas y el estacionamiento; grandes bloques de cemento aplastaron decenas de autos
Personal del Grupo Especial de Rescate intervino tras un derrumbe en Parque Patricios que afectó a un complejo de departamentos. El desprendimiento de gran parte del techo del estacionamiento subterráneo motivó la salida de emergencia de los vecinos durante la madrugada.
Cómo es el video del momento del derrumbe en Parque Patricios
El registro captó el instante exacto en que la estructura del patio interno colapsó hacia el subsuelo del predio. Las imágenes muestran la caída de grandes bloques de cemento y una densa nube de polvo que cubrió el área afectada. Los peritajes preliminares indican que el incidente ocurrió a las 4.30 en un sector de aproximadamente 50 por 70 metros.
Según los datos que brindó el SAME, ninguna persona sufrió heridas por el golpe directo de los escombros. Los rescatistas realizaron una inspección ocular inmediata para asegurar el perímetro y descartar peligros inminentes para los peatones. Los peritos determinan el origen de la falla estructural en la base del patio central.
Qué causó el colapso en el complejo Estación Buenos Aires
El hecho ocurrió en el conjunto de viviendas localizado sobre la calle Mafalda al 900. Una sección del patio central cedió y cayó sobre las cocheras subterráneas del predio. Federico, quien vive en una de las torres, relató a la señal TN: “Sentimos una explosión”.
Los vecinos notaron el hundimiento del suelo y salieron a la calle ante el temor de nuevos colapsos en las estructuras. Una mujer del complejo explicó que operarios realizaban una obra en el sitio para mejorar el desagüe y eliminar filtraciones de agua previas. Las autoridades de la Comisaría Vecinal 4 D de la Policía de la Ciudad recibieron la alerta a las 4.45 a través de un llamado al 911.
Los especialistas vinculan el siniestro con el debilitamiento de la losa superior que soporta el área de tránsito peatonal. El complejo donde se ubica, conocido como Estación Buenos Aires, abarca una zona de antiguos terrenos ferroviarios donde hoy residen miles de personas en edificios modernos.
Cuántas personas evacuaron el edificio
Los efectivos de los Bomberos de la Ciudad llegaron al lugar minutos después del aviso inicial. El personal constató la rotura de la base del subsuelo y ordenó el abandono de tres edificios. Esta medida preventiva alcanzó a 300 departamentos donde viven cerca de 500 personas. El equipo canino K9 rastreó la zona del desmoronamiento para descartar la presencia de víctimas bajo los restos de cemento y hierros.
El jefe del operativo señaló: “Se cortaron los suministros de manera preventiva”. Los damnificados aguardaron en la vía pública con sus pertenencias básicas y mascotas mientras el personal actuaba. La guardia de auxilio del Gobierno de la Ciudad supervisa que nadie circule por los pasillos internos ante posibles réplicas del hundimiento.
Cuál es el riesgo estructural actual en la zona
Los ingenieros analizan la estabilidad de las construcciones que rodean el patio hundido. El proyecto, vinculado al programa Procrear, posee 56 edificios y más de 2500 viviendas en el límite entre Parque Patricios y Barracas.
Un residente manifestó su preocupación por la falta de escrituras y la supuesta carencia de controles en las refacciones del lugar: “No tenemos a quién reclamarle porque estos edificios comenzaron a construirse en 2015”. Los técnicos evalúan si el daño en la losa comprometió los cimientos de las torres cercanas antes de autorizar el regreso de las familias a sus hogares y la zona permanece bajo custodia policial.
