Video: cómo fueron los últimos minutos del papa León XIV en la Argentina

Después de cuatro días de una agenda intensa y con actividades diversas, el papa León XIV se despidió de la Argentina tras una ceremonia de cierre en el Aeropuerto Ministro Pistarini en Ezeiza. Entre dos filas de granaderos, saludó al presidente Javier Milei y subió al avión de Aerolíneas Argentinas con destino a Lima, Perú, el último tramo de su gira por América latina.

Previo a su embarque, subió la comitiva vaticana y los periodistas que lo acompañan a lo largo de todo el recorrido.

Unas horas antes, encabezó una misa en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján frente a millones de fieles.

Asi se despidio el Papa de la Argentina

Antes de irse, León XIV saludó y bendijo a los fieles que habían ido a despedirlo, le dio la mano a Javier Milei, que no pudo contener las lágrimas y embarcó. Detrás de ellos estaban el canciller Pablo Quirno y Karina Milei.

Javier Milei se emocionó al despedir al papa León XIV

El último agradecimiento del Papa en Luján

“¡Hasta siempre, mi querida Argentina!”. Con esas palabras, el papa León XIV se despidió del pueblo argentino durante su última misa en el país, en la Basílica de Luján. Emocionado, el Pontífice agradeció la recepción que tuvo a lo largo de su visita y dedicó un mensaje a quienes participaron de los encuentros y colaboraron con su organización.

En su despedida, el Santo Padre recordó a Francisco, evocó la llegada de la Virgen de Luján y expresó que, aunque su misión debe continuar en otros lugares, lleva a los argentinos en su corazón. Sus palabras despertaron los aplausos de los fieles que acompañaban la celebración.

La emocion del Papa

El Papa comenzó su mensaje con una referencia a su antecesor y a las experiencias que compartió durante su estadía. “Queridos hermanos y hermanas: Doy gracias a Dios por lo vivido en mi visita a este país, cuna de nuestro querido Papa Francisco”, manifestó.

A continuación, extendió su reconocimiento a quienes hicieron posible el viaje. Mencionó a las autoridades civiles y religiosas, a los organizadores, a los colaboradores y a los voluntarios que trabajaron en las distintas actividades.

Misa en la Basilica de luján Viaje apostólico del papa Leon XIV Soledad Aznarez

El agradecimiento también alcanzó a las personas, familias y comunidades que se acercaron a los encuentros, así como a quienes siguieron su recorrido a través de los medios de comunicación. “¡Gracias, Argentina, por recibirme con los brazos abiertos!”, expresó, entre los aplausos de los presentes.

Durante la celebración, León XIV también dejó una frase sobre el vínculo construido con el país: “Ahora tienen dos Papas: uno que nació aquí y otro por adopción”.

La visita a la cárcel de Devoto

El papa León XIV llegó esta mañana a la cárcel de Villa Devoto, donde lo recibieron Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad nacional, y Juan Bautista Mahiques, ministro de Justicia de la Nación, y lo esperaban alrededor de 70 detenidos que siguen en el penal porque todavía no los trasladaron a Marcos Paz, ya que pronto será demolido.

El Sumo Pontífice salió de la Nunciatura hacia el barrio porteño y en el camino cientos de fieles se acercaron a saludarlo en las calles y avenidas. En varios tramos del recorrido viajó con la ventanilla baja.

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, abrió el encuentro del papa León XIV con los internos de la cárcel de Devoto.

El Papa llegó a la cárcel de Devoto

Tras las palabras del arzobispo, el Sumo Pontífice escucho el testimonio de Cristian, un joven de 29 años que permanece detenido en el penal desde 2025: “Durante el tiempo en que estuve en situación de calle, el consumo de drogas y alcohol me empujaba a cometer delitos para sostener mi adicción. Todo eso terminó alejándome de mi familia y de las personas que me quieren”.

“Perdí mi trabajo; lo perdí todo. Al momento de mi detención, durante las noches no lograba dormir. La cabeza no me paraba: recordaba los consejos de mamá y me dolía no haberla escuchado a tiempo. Ya en el penal, me acerqué a la capilla; allí sentí que no estaba solo, que Jesús me acompañaba y me llamaba al reencuentro con Él. Decidí seguirlo, convencido de que Él es el verdadero camino”, sumó.