Video: el ataque de furia de un hombre contra un motociclista tras un choque en Tucumán

A veces, la realidad supera la ficción. Como sacada de la película Relatos salvajes (2014) de Damián Szifrón, una escena de furia que involucró a un automovilista y un motociclista sorprendió a los vecinos de una localidad tucumana.

Cerca de las 19 de este viernes, el violento episodio tuvo lugar en Yerba Buena, muy cerca de la capital de Tucumán. En la intersección de la avenida Aconquija y la calle Rubén Darío, el conductor de una camioneta Toyota Hilux insultó y empujó a un motociclista tras un incidente vial.

Un video difundido en YouTube muestra cómo, en medio del tránsito de la hora pico, el automovilista insiste en agredir al motociclista que se aleja a pie del lugar. Ni el saco ni el pantalón de vestir impiden que el dueño de la Hilux le tire patadas al joven.

“¡Corré, corré, que te va a hacer c…!”, se puede escuchar a los testigos gritarle al motociclista, para que se ponga a resguardo de los golpes. Tal es la furia del conductor que también llega a empujar al hombre que registra la secuencia con su teléfono celular, además de arrojar la moto contra el asfalto.

De acuerdo con La Gaceta, el motociclista denunció que tras el choque fue atacado y amenazado por el propietario de la camioneta: “Me dijo que me iba a hacer daño la moto y también mi propia vida. Luego me gritaba que corra, que no sabía quién era él y que no sabía con quién me estaba metiendo”.

