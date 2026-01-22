LA NACION

Video: el momento en que un colectivo perdió el control y chocó contra cuatro autos estacionados en Palermo

El hecho ocurrió en la intersección de avenida Córdoba y Fitz Roy; en total, siete personas resultaron heridas; el SAME desplegó un fuerte operativo que incluyó nueve ambulancias

Así quedó el colectivo luego del impacto
Este jueves después de las 15hs en la intersección de avenida Córdoba y Fitz Roy, en el barrio porteño de Palermo, el chofer de un colectivo de la línea 168 perdió el control y chocó contra cuatro autos estacionados. Del accidente resultaron heridas siete personas. Un hombre de 62 presentó politraumatismos leves y fue trasladado al hospital Pirovano. El SAME desplegó un fuerte operativo que incluyó nueve ambulancias.

Choque multiple en Palermo
Noticia en desarrollo

