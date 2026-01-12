Con un bate de béisbol: el video de la violenta reacción de una conductora argentina en Punta del Este

Una argentina protagonizó un altercado violento en Punta del Este al descender de su vehículo con un bate de béisbol para intimidar a quien circulaba detrás de ella. El hecho sucedió en plena congestión turística y expuso la tensión vial de la temporada alta.

El episodio tuvo lugar el sábado 10 de enero en una de las arterias más transitadas de la ciudad balnearia. El medio uruguayo Cadena del Mar informó sobre el suceso en un contexto de tránsito intenso habitual de la primera quincena de enero, done las imágenes difundidas por el periodista Marcelo Umpierrez permiten reconstruir la secuencia.

En el marco de una calle con mucho tránsito, una mujer amenazó a otros conductores con un bate

La mujer manejaba una camioneta Audi SUV gris con patente argentina, cuando otro conductor le gritó tras una maniobra. El insulto se oye con claridad en el video: “Boluda”. Ella frenó la marcha en medio del embotellamiento, bajó del rodado con un bate de béisbol en la mano y se acercó hacia el otro coche. Fue allí donde amenazó con romper el auto de la persona que la increpó.

Una voz en la grabación describe la violencia de la escena. La protagonista responde con ironía: “Mira cómo tiemblo”. La situación no pasó a mayores pese a la agresividad manifiesta, ya que no se registraron heridos ni daños materiales sobre los vehículos involucrados.

El historial de deudas y la situación legal de la conductora

La identidad de la mujer permanece en reserva, pero la patente del vehículo permitió el acceso a los registros oficiales de tránsito. La base de datos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires revela un comportamiento vial problemático por parte de la titular.

El momento de tensión con la mujer argentina en Punta del Este habría surgido tras una discusión con otro conductor

La conductora acumula 37 actas impagas. La deuda total asciende a $6.647.595,75 por diversas faltas de tránsito. Las infracciones incluyen exceso de velocidad y circulación en áreas restringidas según día y horario. También figuran multas por estacionamiento indebido y maniobras peligrosas.

Fuentes de la Policía de Maldonado confirmaron ante la consulta de LA NACION la ausencia de una denuncia formal. Los investigadores no abrieron una causa contra la ciudadana argentina al no existir acusación de la parte afectada. El hecho quedó como una disputa callejera sin intervención de la fiscalía.

Otro antecedente trágico en Punta del Este

La seguridad vial en Uruguay suma otros capítulos recientes con participación de vehículos argentinos. Un siniestro fatal ocurrió el 27 de diciembre en la rambla de la playa Brava, cuando una mujer de 34 años embistió con su auto a una moto, cuyo conductor murió en el acto.

Trágico accidente en Uruguay

El hombre de 44 años impactó contra la rueda delantera y el parabrisas del coche. El golpe activó el airbag lateral izquierdo del automóvil debido a la fuerza de la colisión.

Efectivos policiales y unidades médicas trabajaron en el lugar tras un llamado al 911. El abogado de la conductora confirmó la realización de una audiencia ante la Fiscalía de Maldonado. La justicia analiza el caso bajo la carátula de homicidio culposo.

