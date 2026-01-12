Video: violenta pelea a las trompadas entre vendedores de churros y de licuados en una playa de Mar Azul

Una violenta pelea entre vendedores de churros y de licuados tomó por sorpresa a los turistas y vecinos que disfrutaban de un día soleado en una de las playas de la localidad de Mar Azul, en el municipio de Villa Gesell. “No vamos a permitir que un grupo de infiltrados intervenga en la venta generando disturbios”, dijo la comuna a través de un comunicado.

“En nuestras playas no hay lugar para la violencia ni para inadaptados. Por eso, ni bien se tomó conocimiento de la gresca en Mar Azul, el equipo de seguridad inició tareas de investigación para dar con los involucrados. Nuestro destino es para que los turistas disfruten y para que los trabajadores lo hagan con reglas claras. Esos no podrán pisar más las playas”, destacó la municipalidad de Villa Gesell.

Vendedores de churros y de licuados a las trompadas en una playa de Mar Azul

El hecho se volvió viral luego de que un testigo grabara la pelea y expresara su indignación. “Se agarran todos acá a las piñas en la 35. Es cualquier cosa. ¿Dónde está la policía, que pagamos seguridad acá en la playa? Es una vergüenza", se lo escucha decir en el video.

Vendedores de churros y de licuados a las trompadas en una playa de Mar Azul, en Villa Gesell @seguridadvg

En las imágenes se observa cómo la discusión verbal fue subiendo de tono en segundos hasta que pasó a ser una pelea cuerpo a cuerpo en la que cada vez parecía involucrarse más gente. Todo frente a decenas de adultos y niños que miraban asombrados. Solo pareció detenerse la gresca ante la intervención de un guardavidas de la zona. Hasta el momento no trascendió si hubo heridos de gravedad ni si intervino la policía tras el escándalo.

Este tipo de hechos se volvió, en el último tiempo, cada vez más normal en el período de vacaciones de verano. Sin ir más lejos, hace casi un año también en Villa Gesell dos vendedores ambulantes protagonizaron una violenta pelea entre los Paseos 105 y 107. Los hombres empezaron a discutir y luego pasaron a la violencia física. Pocos segundos después, se sumaron a la pelea un tercer vendedor y una mujer.

En ese caso, los involucrados en la pelea fueron detenidos por personal policial por alteración del orden público y la municipalidad de Villa Gesell decidió retirarles el permiso de venta a las cuatro personas.