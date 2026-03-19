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Video: “Pienso que se la llevaron. Es muy chiquita. No se va sola”, dijo la tía de Esmeralda

La mujer brindó en LN+ detalles del amplio operativo de búsqueda que se inició en las inmediaciones de su casa; la menor mide 60 centímetros, tiene tez trigueña, pelo castaño claro y vestía un enterito color gris al momento de su desaparición

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Esmeralda Pereyra López, la niña de 2 años cuyo paradero se desconoce
Esmeralda Pereyra López, la niña de 2 años cuyo paradero se desconoce Policía de Córdoba

Esmeralda Pereyra López, de 2 años, desapareció el miércoles por la tarde en la ciudad cordobesa de Cosquín. En diálogo con LN+, la tía de la niña, Valeria, expresó: “Pienso que se la llevaron. Es muy chiquita. No se va sola”.

Los familiares denuncian que notaron la ausencia de la menor cuando la madre estaba preparando el almuerzo en la casa. En ese marco, según indicó la mujer, a las 18 horas se inició un operativo de búsqueda mediante la Alerta Sofía que se mantuvo durante la noche con rastrillajes.

"Pienso que se la han llevado": activaron el alerta Sofía por una nena desaparecida en Córdoba
"Pienso que se la han llevado": activaron el alerta Sofía por una nena desaparecida en Córdoba

“Fue en un segundo, un descuido de un segundo. Soy una mamá muy responsable con mis hijos, yo los cuido como a nadie”, sumó Tania López, la madre de la niña, en diálogo con TN. “Estaba dentro de la casa por servirle la comida para que se sentaran a comer, la busqué y no la encontré. Salí y no la vi por ningún lado”, detalló la mujer de 24 años sobre el momento en que se dio cuenta de que Esmeralda no estaba.

Relató además que minutos antes la niña había estado jugando con su hermano de 6 años en la pieza de la abuela. “No presté atención a que la puerta del patio estaba abierta”, siguió, y detalló que ese acceso de la vivienda da hacia el exterior.

Para Tania, la niña no se fue sola de la casa: “Mi hija, de la puerta para afuera, no se va. Y no se va con ningún desconocido”.

“No se descarta ninguna hipótesis”

“No vamos a descansar ni un minuto hasta saber dónde está Esmeralda”, afirmó el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, en su cuenta de X.

El funcionario indicó luego, en declaraciones al medio citado, que se dispusieron controles en todas las rutas -en el caso de que la menor haya sido secuestrada en un rodado- y que en las últimas horas la fiscalía tomó declaración a todos los familiares de Esmeralda.

Además, ya se pusieron a disposición todas las cámaras de la zona. “No se descarta ninguna hipótesis”, concluyó.

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