Las efemérides del 23 de noviembre reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, domingo en que se celebra el Día Nacional de la Defensa Civil en la Argentina.

La efeméride es un homenaje a las personas que colaboraron durante el terremoto de Caucete, ocurrido en la provincia de San Juan un día como hoy, pero del año 1977. Este sismo es considerado una de las peores tragedias naturales que sufrió la Argentina. Sucedió a raíz de un sismo de magnitud 7,4 en la escala Richter que duró alrededor de 20 segundos y dejó 65 víctimas fatales y más de 300 heridos. Además, aquel día se derrumbaron cuatro escuelas y otra decena sufrió daños significativos. Esto dio lugar a grandes grietas en el suelo de metro y medio de profundidad, y las redes viales y ferroviarias fueron altamente afectadas junto con las de riego y drenaje.

Un importante esfuerzo nacional se motorizó alrededor de la asistencia a las víctimas de esta tragedia. Por toda la ayuda brindada por la población en ese contexto, el 17 de noviembre de 1981 se promulgó el decreto 1988 del poder ejecutivo nacional, exactamente a un año de la primera reunión de la Junta Nacional de Defensa Civil, en consideración al accionar de este cuerpo durante el terremoto que sacudió a aquella localidad sanjuanina.

El rol de la defensa civil es la asistencia de la población a diario o en tiempos de catástrofes naturales Gentileza Defensa Civil de Córdoba

Efemérides del 23 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

1887 – Nace el actor británico Boris Karloff.

1941 – Nace el músico y compositor argentino Oscar Alem.

1958 – Muere el escritor y guionista estadounidense Johnston McCulley, creador del personaje El Zorro .

creador del personaje 1962 – Nace el político venezolano Nicolás Maduro.

1963 – Nace la actriz mexicana Erika Buenfil.

1963 – En el Reino Unido se emite el primer episodio de la serie Doctor Who.