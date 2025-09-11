Video: un especialista reveló si consumir alcohol fija o no las grasas en el cuerpo

El médico Jorge Tartaglione visitó los estudios de LN+ para abordar teorías en relación con el consumo de bebidas alcohólicas: ¿contribuyen a fijar grasas en el cuerpo? Además, explicó cuánto influye el alcohol en la calidad del descanso.

“Los que dicen ‘llego a mi casa y me tomo un whiskiecito para dormir mejor’ se equivocan”, explicó Tartaglione.

Jorge Tartaglione revela el mito sobre el consumo de alcohol y la fijacion de grasas en LN+

“El alcohol no fija las grasas, sino que engorda, porque tiene siete calorías por gramo de alcohol”, detalló Tartaglione. “Si dejás de tomar alcohol, por ejemplo, durante un mes, tu hígado te lo va a agradecer. Va a cicatrizar mejor y hasta podés llegar a revertir un cuadro de hígado graso”, agregó el especialista.

Consultado sobre el vínculo entre consumo de alcohol y alteración del sueño, el médico sostuvo: “Cuando tomás no dormís mejor. Te da sed, sudoración y te levantás muy seguido al baño. Además, cuando te despertás, estás mucho más cansado".

Consumir alcohol inhibe a un buen descanso

Más calorcito, más alcohol

“Cuando llega la primavera se empieza a tomar más alcohol, aumentan las reuniones de fin de año y es cuando hay que tener más cuidado”, subrayó Tartaglione. En palabras del especialista, además de trastornar el sueño y la salud del hígado, “las bebidas alcohólicas pueden cambiar el color de los ojos y de la piel”.

“Mi sugerencia para quienes consumen cotidianamente alcohol es la fórmula 5x2: consumir una copa de vino diaria y descansar dos”, manifestó el cardiólogo. “Lógicamente que si se puede reducir esa media, mucho mejor. Lo importante siempre es no excederse”, agregó

Luego de haber consumido bebidas alcohólicas, la recuperación hepática lleva entre 24 y 72 horas, según destacó el especialista.

El alcoholismo, un flagelo social

“Todos deberían preguntarse: ¿qué relación tengo con el alcohol? Los invito a reflexionar y, en el caso de tener problemas o conocer a alguien en esa situación, que consulten con Alcohólicos Anónimos, una red de contención y asistencia muy importante”, concluyó Tartaglione.