Video: así fue el momento de la explosión de una fábrica en San Fernando

Una fuerte explosión desató un incendio de grandes proporciones en la fábrica de productos de cuidado personal Otowil, ubicada en Brandsen al 800, San Fernando, durante la madrugada de este jueves. El siniestro, cuyas causas exactas aún se desconocen, generó un impacto que se sintió en localidades vecinas como Tigre y causó daños en propiedades aledañas, aunque afortunadamente no se registraron heridos.

Reportan un fuerte incendio en San Fernando

El incidente comenzó alrededor de la 1.30 de la madrugada, cuando un estruendo ensordecedor alertó a los vecinos, rompiendo la calma nocturna. Los bomberos trabajaron intensamente por más de cinco horas consecutivas para controlar las llamas, que se propagaron rápidamente debido a la significativa presencia de un “gran acopio de productos químicos” en el lugar, según detalló Gustavo Calveiro, jefe de Bomberos a cargo del operativo.

La fábrica de Otowil, empresa dedicada a la comercialización de artículos de salud y cuidado personal a través de plataformas digitales, quedó destruida totalmente.

El fuego no solo consumió por completo la planta principal de Otowil, sino que también afectó, aunque en una magnitud considerablemente menor, una planta lindera perteneciente a la compañía Sabores y Fragancias S.A.

Calveiro mencionó la existencia de un “agujero enorme en el centro de la fábrica” sin poder determinar con precisión si era una estructura preexistente al evento o consecuencia directa de la explosión.

Impactantes imágenes del incendio en San Fernando

Testimonios de residentes cercanos a la zona revelaron la magnitud y el horror visual del suceso.

Sebastián, un vecino que reside en el partido de Tigre, relató a TN su experiencia: “Estaba acostado con mi señora, por irme a dormir, y escuchamos como que llovía fuerte. Salimos a mirar y no veíamos agua ni nada”. Poco después, percibieron el ruido inconfundible del fuego detrás de su propiedad y al asomarse, “vimos el fuego en la parte trasera de la fábrica. Se desintegró el techo. Nadie sabía qué pasaba”, describió con asombro.

Afortunadamente, debido a la avanzada hora del incidente, no había empleados presentes en la fábrica, lo que evitó víctimas fatales o heridos de gravedad. Sin embargo, Calveiro confirmó que hubo “gente aturdida porque volaron vidrios y se rompieron ventanas”, aunque se logró evitar la propagación masiva a viviendas cercanas gracias al rápido accionar de los equipos de emergencia.

Una cámara de seguridad documentó la explosión

Para contener el avance descontrolado del fuego, fue necesario cortar el suministro de energía eléctrica de manera preventiva en la zona afectada. Varias dotaciones de bomberos de municipios vecinos, como Don Torcuato y Escobar, se sumaron de inmediato a la ardua tarea de sus colegas de San Fernando.

La intensidad de la explosión fue tal que elementos incendiados, descritos como “tachos de basura”, salieron volando y aterrizaron en la calle Madero, a dos cuadras del origen, donde provocaron pequeñas llamas en una casa particular, requiriendo la pronta intervención de equipos de emergencia adicionales.

Pasadas las 3.30 de la madrugada, los bomberos lograron controlar la situación más crítica, especialmente en el sector del galpón de Sabores y Fragancias S.A. y en otros puntos cercanos. Este trágico evento trae a la memoria otro incendio de envergadura ocurrido hace apenas tres semanas en San Fernando, cuando una fábrica de muebles cercana a la estación Carupá también fue afectada por las llamas, dejando un antecedente reciente de siniestros industriales en la zona que preocupa a las autoridades locales.

