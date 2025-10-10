Videos: los dramáticos momentos en que explota la maqueta de un volcán en una feria de ciencia

Una explosión durante una feria de ciencias en el Instituto Comercial Rancagua de Pergamino dejó 17 heridos, entre ellos una niña de 10 años en estado crítico. El incidente ocurrió el jueves por la noche cuando un experimento que simulaba la erupción de un volcán falló. La alumna, que se encontraba en primera fila, sufrió graves lesiones y fue trasladada al Hospital Garrahan.

Explosión en feria de ciencias: lo que se sabe hasta ahora

Alumnos del Instituto Comercial Rancagua presentaron un experimento en la feria de ciencias del colegio, que simulaba la erupción de un volcán, sin embargo, al encender la maqueta, las llamas se propagaron y causaron una fuerte explosión. Una madre que estaba presente describió el caos: “Fue un estruendo tremendo, todos empezaron a gritar, había chicos con la cara ensangrentada y padres que no sabían qué hacer”, relató a La Opinión.

Los materiales usados en el experimento

Un video muestra a una alumna explicando que la maqueta contenía dos tubos con “azufre picado, carbón picado y una sal especial” para generar una explosión similar a la de un volcán. La alumna indicó que estos componentes “iban a formar una pólvora”. Martínez señaló que “el uso de pólvora no es común para los experimentos” y que esto pudo haber contribuido a la magnitud de la explosión.

Explotó un experimento en una feria de Pergamino

El estado de salud de los heridos

El incidente dejó 17 heridos con cortes, quemaduras y contusiones. La alumna de 10 años, que recibió el impacto de lleno, fue trasladada al Hospital Garrahan debido al riesgo de perder un ojo y las severas lesiones faciales.

El intendente de Pergamino, Javier Martínez, confirmó a LA NACION la gravedad del estado de la menor: “A la nena se le incrustó algo. Le ha tocado hasta la parte de su cerebro. Es factible que tenga algo del ojo, pero que es más profundo todavía. Está muy delicada, está inconsciente y se la llevaron [hacia Buenos Aires] con respirador”.

La explosión provocó que 17 personas presentes sufrieran heridas Tiempo Pergamino

Además de la niña, una docente de 45 años sufrió heridas en un ojo y fue operada en San Nicolás de los Arroyos. Martínez indicó que la docente no corre riesgo de vida, aunque sí presenta riesgo ocular.

El resto de los heridos sufrieron contusiones o fueron atendidos por aturdimiento. El Ministerio de Salud bonaerense informó que 12 personas fueron atendidas en Pergamino por dolores torácicos, contusiones, heridas y signos de intoxicación; luego de ser estabilizadas y permanecer en observación, recibieron el alta. Cinco menores fueron atendidos por vómitos y signos de intoxicación leve.

La investigación en curso

El uso de estos materiales generó controversia y abrió interrogantes sobre la supervisión de los proyectos científicos. Se investiga si los docentes estaban al tanto de la utilización de pólvora y si se tomaron las precauciones necesarias para evitar un accidente.

La Fiscalía 1 investiga las responsabilidades del personal de la escuela. “Todo el cuerpo directivo del colegio podría estar imputado en las próximas horas”, anticipó el intendente. La investigación busca determinar si hubo negligencia, imprudencia o impericia por parte de las autoridades escolares.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Lucía Pereyra.