Voladuras de techo y árboles caídos: tras la ola de calor, el temporal generó daños en varias provincias

escuchar

Fuertes temporales de viento, lluvia y granizo se registraron en las últimas 48 horas en diversos puntos del país tras la intensa y extensa ola de calor de las últimas dos semanas. En algunos casos, como en el sur de Córdoba, particularmente en el departamento de Río Cuarto, según los datos oficiales entre la noche del lunes y ayer, ocasionó anegaciones de viviendas y rutas, voladuras de techos y caída de árboles y postes con cableados de servicios.

El titular de Defensa Civil de la ciudad de Río Cuarto, Javier de Olmos, manifestó a los medios locales que no se reportaron víctimas, pero sí “algunos inconvenientes como caída de árboles que interrumpieron el tránsito en algunas calles y rutas”.

El funcionario precisó que “fue una hora de lluvia intensa que alcanzó los 75 milímetros, con vientos de 90 kilómetros por hora”, y agregó que se trabaja “desde anoche para normalizar todos los inconvenientes ocasionados, como el trazado de los árboles caídos y la rehabilitación de los servicios interrumpidos”.

Daños por el temporal en Río Cuarto @carlosmassei / Twitter

De Olmos mencionó entre los principales daños registrados “el anegamiento de viviendas, que llevó a algunas familias afectadas a autoevacuarse, la caída de un paredón y la voladura del techo de una vivienda”.

También en la localidad de Achiras, en el mismo departamento de Río Cuarto, la situación fue similar, aunque con caída de granizo, informó una fuente vinculada a los operativos de emergencia que se desplegaron en al sur provincial.

La tormenta de lluvia, viento y granizo también alcanzó a las localidades de Traslasierra cordobesa, como San Javier, La Paz y Villa Las Rosas, aunque con menor intensidad.

El Gobierno de la provincia, a través del Ministerio de Desarrollo Social y personal del Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes y de Defensa Civil, inició esta mañana un operativo para relevar los daños en el sur provincial.

Temporal en Estación López La Voz de Tandil

La situación fue similar en algunos sectores de la provincia de Buenos Aires. Tal es el caso de la localidad de Estación López, en el Partido de Benito Juárez, donde se registraron voladuras de techos y daños en viviendas a raíz de los fuertes vientos y la caída de granizo.

⚠ SAT | ALERTAS #SiHayAlertaEstateAlerta

Información actualizada el 14 de marzo de 2023 a las 18:14 h

👉Más detalles en https://t.co/AgvDHAWzAt pic.twitter.com/lZZv1vntpi — SMN Alertas (@SMN_Alertas) March 14, 2023

En tanto, para la jornada de hoy, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas por tormentas y granizo para regiones de ocho provincias.

Las provincias de Corrientes, Entre Ríos, Buenos Aires, San Juan, Mendoza, Neuquén, Río Negro y Santa Cruz presentan alertas amarillas por lluvias y tormentas, algunas de las cuales pueden ser localmente fuertes, con posible caída de granizo, fuertes ráfagas y actividad eléctrica según el distrito, informó el SMN.

Gran parte de Corrientes y Buenos Aires, además de toda la provincia de Entre Ríos y la ciudad de Buenos Aires, se encuentran bajo alerta amarilla por tormentas con valores de precipitación acumulada entre 15 y 40 milímetros que pueden llegar a 50 milímetros, mientras “no se descarta la caída de granizo y fuertes ráfagas en forma localizada”.

⚠ SAT | ALERTAS #SiHayAlertaEstateAlerta

Información actualizada el 15 de marzo de 2023 a las 05:53 h

👉Más detalles en https://t.co/AgvDHAX7q1 pic.twitter.com/fYB08rqXiL — SMN Alertas (@SMN_Alertas) March 15, 2023

También rige esta advertencia para el este de San Juan y gran parte de Mendoza, afectando a sus capitales, donde se esperan tormentas que “podrán estar acompañadas por ráfagas, importante actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos”, con valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 milímetros.

En tanto, el SMN emitió una alerta amarilla para el sur de Neuquén, el oeste de Río Negro y sectores del oeste y sur de Santa Cruz.

En estas zonas se estiman valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 milímetros, que pueden “ser superados en forma puntual, especialmente en zonas más elevadas donde las precipitaciones también pueden darse en forma de lluvia y nieve”, informó el organismo.

Ante estas alertas, el SMN recomendó no sacar la basura, retirar objetos que impidan que el agua escurra, evitar actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse y no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo.

Con información de la agencia Télam.

LA NACION