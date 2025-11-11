LA NACION

Los videos del descarrilamiento de la formación del Tren Sarmiento en Liniers: cómo quedó por dentro

Veinte personas resultaron heridas; el servicio circula limitado

Todos los pasajeros fueron evacuados con normalidad
Una formación del Tren Sarmiento descarriló este martes, a la altura de la estación Liniers, en la intersección de Rivadavia y Timoteo Gordillo. Veinte pasajeros resultaron heridos, y nueve de ellos sufrieron politraumatismos. Todos los pasajeros fueron evacuados con normalidad.

Video del interior del tren
Apenas tuvo lugar el accidente comenzaron a circular distintos videos. En unas imágenes difundidas se perciben tres vagones de la formación que terminaron desplazados hacia una vía paralela.

Descarriló el tren Sarmiento a la altura de Liniers
En otras, se observaba a los pasajeros caminando por las rieles para poder salir de la escena del descalce. Otro video mostraba el interior de la formación vacía con una gran abertura en la zona del acoplamiento tras el descalce.

Descarriló el tren Sarmiento a la altura de Liniers
Descarriló una formación del tren Sarmiento
Bomberos, Grupo Especial de Rescate y el Sistema de Atención de Emergencias Médicos (SAME) trabajaban en el lugar. El personal policial, de Bomberos y de Defensa Civil examinaron los vagones en caso que hubiera personas atrapadas.

Los pasajeros fueron evacuados
También se registraron incidentes menores. En uno de los videos, se ve a un hombre que, ante la suspensión del servicio, toma una barra que se encontraba en el suelo y la arroja contra una de las pantallas de información de la estación.

Se descarriló el tren Sarmiento al cambiar de vía; no se registran heridos de gravedad
Causas del descalce

El incidente ocurrió a las 15.50, cuando la formación se dirigía a la terminal y se descalzó a la altura de la estación Liniers. Si bien hasta el momento las autoridades no informaron las causas del descarrilamiento, el incidente habría sido por una falla técnica en el cambio de una de las vías, detallaron desde LN+. Los cambios suelen ser automáticos y por vibración. La formación descarriló mientras se acercaba a baja velocidad a la estación.

El servicio estuvo interrumpido entre Castelar y Moreno, sin llegar a la terminal de Once. Sin embargo, cerca de las 18, se reanudó por completo con demoras y cancelaciones, sin parar en Liniers.

No se registran heridos de gravedad
Once heridos fueron atendidos en el lugar y nueve fueron trasladados con politraumatismos y heridas de mediana complejidad a los hospitales Santojanni, Vélez Sarsfield, General de Agudos Dr. Teodoro Álvarez y General de Agudos C. Grierson. No hay heridos de gravedad, confirmaron a LA NACION desde Trenes Argentinos. Del total de heridos, dos son menores de edad que fueron asistidos en el lugar con heridas leves.

