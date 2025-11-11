Los videos del descarrilamiento de la formación del Tren Sarmiento en Liniers: cómo quedó por dentro

Una formación del Tren Sarmiento descarriló este martes, a la altura de la estación Liniers, en la intersección de Rivadavia y Timoteo Gordillo. Veinte pasajeros resultaron heridos, y nueve de ellos sufrieron politraumatismos. Todos los pasajeros fueron evacuados con normalidad.

Apenas tuvo lugar el accidente comenzaron a circular distintos videos. En unas imágenes difundidas se perciben tres vagones de la formación que terminaron desplazados hacia una vía paralela.

Descarriló el tren Sarmiento a la altura de Liniers

En otras, se observaba a los pasajeros caminando por las rieles para poder salir de la escena del descalce. Otro video mostraba el interior de la formación vacía con una gran abertura en la zona del acoplamiento tras el descalce.

Descarriló el tren Sarmiento a la altura de Liniers

Descarriló una formación del tren Sarmiento

Bomberos, Grupo Especial de Rescate y el Sistema de Atención de Emergencias Médicos (SAME) trabajaban en el lugar. El personal policial, de Bomberos y de Defensa Civil examinaron los vagones en caso que hubiera personas atrapadas.

Los pasajeros fueron evacuados

También se registraron incidentes menores. En uno de los videos, se ve a un hombre que, ante la suspensión del servicio, toma una barra que se encontraba en el suelo y la arroja contra una de las pantallas de información de la estación.

Se descarriló el tren Sarmiento al cambiar de vía; no se registran heridos de gravedad

El incidente ocurrió a las 15.50, cuando la formación se dirigía a la terminal y se descalzó a la altura de la estación Liniers. Si bien hasta el momento las autoridades no informaron las causas del descarrilamiento, el incidente habría sido por una falla técnica en el cambio de una de las vías, detallaron desde LN+. Los cambios suelen ser automáticos y por vibración. La formación descarriló mientras se acercaba a baja velocidad a la estación.

El servicio estuvo interrumpido entre Castelar y Moreno, sin llegar a la terminal de Once. Sin embargo, cerca de las 18, se reanudó por completo con demoras y cancelaciones, sin parar en Liniers.

No se registran heridos de gravedad

Once heridos fueron atendidos en el lugar y nueve fueron trasladados con politraumatismos y heridas de mediana complejidad a los hospitales Santojanni, Vélez Sarsfield, General de Agudos Dr. Teodoro Álvarez y General de Agudos C. Grierson. No hay heridos de gravedad, confirmaron a LA NACION desde Trenes Argentinos. Del total de heridos, dos son menores de edad que fueron asistidos en el lugar con heridas leves.