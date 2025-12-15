Vuelven a parar los controladores aéreos desde el miércoles; ganó José Antonio Kast las elecciones en Chile
Además, comienza una semana clave en el Congreso; YPF bajará el precio de la nafta; el atentado terrorista en Australia ya dejó más de 15 muertos. Estas son las noticias de la mañana del lunes 15 de diciembre de 2025
- Comienza una semana clave en el Congreso. En Diputados se espera hoy la constitución de las comisiones que van a tratar el presupuesto, para que este miércoles sea debatido en el recinto y que pueda pasar al Senado en el marco de las sesiones extraordinarias; mientras que en la Cámara Alta comienzan a sellar la integración de comisiones que van a intervenir en el tratamiento de la reforma laboral.
- Controladores aéreos anunciaron el cronograma de medidas que van a afectar vuelos internacionales y domésticos. Comienzan este miércoles 17 en todos los aeropuertos del país, y el plan de lucha incluye el periodo de las Fiestas de fin de año. Está prevista una nueva reunión en la Secretaría de Trabajo esta semana para intentar destrabar el conflicto.
- YPF anunció que esta semana bajará el precio de la nafta. Horacio Marín, presidente de YPF, estimó que se tratará de una reducción del 2% en los combustibles en el país. Detalló que el ajuste en los valores es en respuesta a la dinámica de mercado y que las reducciones no serán iguales en todas las regiones del país.
- José Antonio Kast arrasó en el balotage y la derecha vuelve al gobernar Chile. El candidato de derecha obtuvo el 58,2% de los votos frente al 41,8% de Jeanette Jara, la candidata oficialista, y le sacó más de 15 puntos de ventaja. “Vamos a restablecer el respeto a la ley. Ganó la esperanza de vivir sin miedo”, dijo Kast en su primer discurso como presidente electo.
- En un atentado antisemita, dos hombres armados mataron a 15 personas en una playa en Australia durante la celebración del comienzo de la festividad judía de Jánuca. La policía abatió a uno de los atacantes y arrestó al otro. Las autoridades confirmaron que se trató de un ataque terrorista, y el presidente de Israel pidió al gobierno australiano que enfrente la ola de antisemitismo en el país.
