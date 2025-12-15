LA NACION

Vuelven a parar los controladores aéreos desde el miércoles; ganó José Antonio Kast las elecciones en Chile

Además, comienza una semana clave en el Congreso; YPF bajará el precio de la nafta; el atentado terrorista en Australia ya dejó más de 15 muertos. Estas son las noticias de la mañana del lunes 15 de diciembre de 2025

José Antonio Kast aseguró que gobernará para "todos" en su país, luego de ganar las elecciones presidenciales en Chile
  • Comienza una semana clave en el Congreso. En Diputados se espera hoy la constitución de las comisiones que van a tratar el presupuesto, para que este miércoles sea debatido en el recinto y que pueda pasar al Senado en el marco de las sesiones extraordinarias; mientras que en la Cámara Alta comienzan a sellar la integración de comisiones que van a intervenir en el tratamiento de la reforma laboral.
  • Controladores aéreos anunciaron el cronograma de medidas que van a afectar vuelos internacionales y domésticos. Comienzan este miércoles 17 en todos los aeropuertos del país, y el plan de lucha incluye el periodo de las Fiestas de fin de año. Está prevista una nueva reunión en la Secretaría de Trabajo esta semana para intentar destrabar el conflicto.
  • YPF anunció que esta semana bajará el precio de la nafta. Horacio Marín, presidente de YPF, estimó que se tratará de una reducción del 2% en los combustibles en el país. Detalló que el ajuste en los valores es en respuesta a la dinámica de mercado y que las reducciones no serán iguales en todas las regiones del país.
  • José Antonio Kast arrasó en el balotage y la derecha vuelve al gobernar Chile. El candidato de derecha obtuvo el 58,2% de los votos frente al 41,8% de Jeanette Jara, la candidata oficialista, y le sacó más de 15 puntos de ventaja. “Vamos a restablecer el respeto a la ley. Ganó la esperanza de vivir sin miedo”, dijo Kast en su primer discurso como presidente electo.
  • En un atentado antisemita, dos hombres armados mataron a 15 personas en una playa en Australia durante la celebración del comienzo de la festividad judía de Jánuca. La policía abatió a uno de los atacantes y arrestó al otro. Las autoridades confirmaron que se trató de un ataque terrorista, y el presidente de Israel pidió al gobierno australiano que enfrente la ola de antisemitismo en el país.

