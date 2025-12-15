Horacio Marín anunció que esta semana habrá una baja en el precio de la nafta: “Todos los días un poquito”

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, anunció que esta semana habrá una baja del 2% en los precios de las combustibles en el país. “Todos los días un poquito, no en todos los lados iguales”, aclaró en diálogo con Luis Majul por la pantalla de LN+.

Marín explicó que, desde que comenzó su gestión en la empresa energética a finales de 2023 se propuso hacer un “acuerdo de honestidad con los consumidores”, que implica que el precio sube o baja en cuanto a “la oferta y la demanda” de combustibles.

En ese sentido, indicó que la compañía hace un seguimiento detallado de las diferentes variables que constituyen el precio final y que, como consecuencia de eso, puede confirmar que “esta semana, a nivel Argentina, va a haber una baja del 2% en la nafta”.

También aclaró que el abaratamiento “no va a ser igual en todos lados” pero que, en promedio, será del porcentaje indicado. En cuanto al gasoil, dijo que “uno hay que subir y uno hay que bajar”.

Por otra parte, el CEO de YPF se refirió al proyecto de reforma laboral que impulso el Gobierno. Sostuvo que la posibilidad de avanzar con estos cambios es un debate que se viene dando desde hace muchos años y que “el mundo cambió tanto que necesitamos modernizarnos”.

Horacio Marín respaldó al gobieno de Javier Milei y señaló el impacto positivo que puede tener para YPF que se aplique una modernización laboral X (YPFoficial)

Asimismo, señaló el impacto que tendría este cambio de legislación laboral para el sector en el que interviene YPF. “En el sector energético necesitamos modernizarnos porque, para lograr los números que estamos logrando, YPF y todas las compañías tenemos que ser competitivas porque nuestro petróleo y gas compiten con las Vacas Muertas norteamericanas. Entonces, nos ayuda la geología, pero tenemos que ser tan eficientes como ellos para poder exportar durante 20 años. Por eso es muy importante nuestro sector, porque la productividad la tienen que definir las compañías", sostuvo.

Consultado sobre su balance de los dos años de gobierno del presidente Javier Milei, consideró: “Estoy tan contento como estoy con YPF”. Profundizó en la importancia que tiene para las exportaciones y para la llegada de inversiones al sector energético que haya un Gobierno que promueve tener “un país abierto” y con libre mercado. “A YPF no le podría ir bien sin un país con transformaciones”, afirmó.

Además, el presidente de la compañía petrolera de bandera que la empresa que dirige está encargándose de impulsar el desarrollo pleno de Vaca Muerta junto con toda la industria. “Al desarrollar un activo tan bueno, que es mejor que cualquiera yacimiento similar de los Estados Unidos, generamos esta riqueza y la sacamos del suelo. Ese es nuestro grano de arena para que la Argentina se desarrolle”, explicó.