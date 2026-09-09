Yogur griego: beneficios, propiedades y razones para incluirlo dentro de la dieta diaria

El yogur griego se volvió parte fija de la mesa de muchos hogares antes de que la ciencia terminara de confirmar sus beneficios. Su fama de alimento saludable y su alto contenido de proteína lo instalaron rápido en la dieta cotidiana, pero la investigación todavía trabaja en precisar qué efectos están realmente comprobados.

El interés no es casual. Coincide con el auge de los alimentos fermentados y con la atención creciente hacia la microbiota intestinal, es decir, los microorganismos que viven en el intestino y que inciden en la digestión, el metabolismo y las defensas del cuerpo.

En ese contexto, un estudio publicado en la revista BMC Microbiology aportó un dato concreto: quienes consumen yogur con regularidad presentan cambios medibles en su microbioma intestinal y menos grasa visceral, la que se acumula alrededor de los órganos del abdomen.

Lo que encontró la investigación en gemelos

El trabajo analizó datos clínicos y nutricionales de más de mil gemelos del Reino Unido, en su mayoría mujeres. Al comparar consumidores y no consumidores de yogur, los primeros mostraron menor grasa visceral y hábitos alimentarios más saludables en general.

También se detectó mayor presencia de dos bacterias usadas en la elaboración de algunos yogures: Streptococcus thermophilus y Bifidobacterium animalis subsp. lactis. Según los autores, ese aumento parece transitorio: los microorganismos atraviesan el intestino sin quedarse de forma permanente.

Una de esas bacterias, además, se asoció con compuestos fecales ligados a la regulación de la inflamación intestinal. Con todo, los investigadores advierten que parte de esa asociación podría explicarse simplemente porque quienes comen yogur también cuidan más su alimentación en general, no porque el yogur actúe solo.

La relación con la diabetes tipo 2

Otro análisis, publicado en BMC Medicine, siguió durante años a más de 190.000 adultos en Estados Unidos y registró 15.156 casos nuevos de diabetes tipo 2. El hallazgo central: cada porción diaria adicional de yogur se relacionó con menor riesgo de desarrollar la enfermedad. El consumo general de lácteos, en cambio, no mostró ese mismo vínculo.

La diabetes tipo 2 ocurre cuando el organismo pierde eficacia para utilizar la insulina, la hormona encargada de regular el azúcar en sangre. Que el efecto se observe con el yogur y no con los lácteos en conjunto sugiere que no todos se comportan igual desde el punto de vista metabólico. Aun así, los propios autores aclaran que se trata de evidencia observacional, no de una prueba definitiva de causa y efecto.

Una revisión adicional, publicada en Current Nutrition Reports sobre síndrome metabólico —el conjunto de hipertensión, glucosa elevada, triglicéridos altos y mayor perímetro abdominal—, encontró que la mayoría de los estudios y metaanálisis analizados reportó efectos beneficiosos del yogur sobre esas variables. Los investigadores atribuyen ese posible efecto al calcio, la vitamina D, las proteínas y los probióticos que aporta, aunque todavía no está claro qué tipo de yogur ofrece mayores ventajas.

Por qué la versión griega genera más interés

El colado adicional que recibe el yogur griego durante su elaboración elimina parte del suero y concentra nutrientes. Por eso suele tener más proteína y menos carbohidratos que el yogur tradicional, lo que explica su presencia constante en conversaciones sobre saciedad, control del apetito y composición corporal.

Melissa Prest, nutricionista y vocera de la Academia de Nutrición y Dietética, señaló que una porción habitual puede aportar entre 15 y 20 gramos de proteína. Esa cifra no lo convierte en un alimento milagroso, pero sí explica por qué se volvió un aliado frecuente para quienes buscan mantener la sensación de saciedad y cuidar la masa muscular dentro de una alimentación equilibrada.