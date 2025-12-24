La Navidad es una época festiva que trae muchas oportunidades para realizar actividades con los niños. Una opción simple y divertida es imprimir dibujos temáticos de las Fiestas para pintar con los más niños. Esta puede ser una forma divertida para esperar a la medianoche, que marca la llegada de Papá Noel con los regalos.

Aunque está la posibilidad de hacerlos a mano, también se pueden usar diferentes herramientas disponibles online para el mismo propósito. Por un lado, se puede utilizar Canva, una plataforma de diseño que permite crear cualquier tipo de documento desde cero o con alguna plantilla. En tanto, la inteligencia artificial puede ser de gran ayuda para generar postales. ChatGPT y Copilot permiten generar imágenes festivas rápidamente.

Uno de los personajes más populares en estas fechas es Papá Noel, conocido por viajar por todo el mundo para dejar obsequios a aquellos niños que se portaron bien durante el año. Sin embargo, también hay otros elementos que hacen alusión a esta época del año, como puede ser el árbol de Navidad, regalos, decoraciones navideñas. Estos pueden ser de gran inspiración a la hora de elegir los dibujos para pintar con los más pequeños.

15 dibujos de la Navidad 2025 para imprimir y pintar para niños

Dibujo de Papá Noel para colorear con los niños Canva

Dibujo de Navidad para colorear con los niños Canva

Dibujo con temática navideña para colorear con los niños Canva

Dibujo de uno de los renos de Papá Noel para colorear con los niños Canva

Dibujo de algunas decoraciones navideñas para colorear con los niños Canva

Dibujo de la típica media que se cuelga en Navidad para colorear con los niños Canva

Dibujo de Papá Noel para colorear con los niños Canva

Dibujo de Papá Noel en la chimenea para colorear con los niños Canva

Dibujo de un globo de nieve para colorear con los niños Canva

Dibujo de una bola navideña para colorear con los niños Canva

Dibujo de un hombre de nieve para colorear con los niños Canva

Dibujo de un árbol de Navidad para colorear con los niños Canva

Dibujo de una corona de Navidad para colorear con los niños Canva

Dibujo de una bola Navidad para colorear con los niños Canva

Dibujo de regalos de Navidad para colorear con los niños Canva

Paso a paso para descargar los dibujos de Navidad

Es posible descargar estos dibujos para imprimir y pintar con los niños en la Navidad. Para bajarlas en buena calidad, es necesario seguir este procedimiento:

1 Seleccionar la foto que se quiere descargar

Posar el cursor sobre la imagen y hacer click derecho. En su defecto, apoyar el dedo sobre la imagen, en la pantalla del celular y elegir la opción correspondiente.

2 Abrir la imagen en otra pestaña

Seleccionar “Abrir imagen en una pestaña nueva”. Allí se abrirá una nueva pestaña en el navegador. En esa página se verá la fotografía seleccionada en un tamaño más grande.

3 Bajar la imagen

Ir a la nueva pestaña y posar el cursor (o el dedo) sobre la imagen y clickearla.

Nuevamente hacer click derecho (o tocar con el dedo) y seleccionar “Guardar imagen como...”. Ahora es posible elegir el lugar en la computadora donde se desea guardar la fotografía para luego encontrarla e imprimirla.

La historia de la Navidad

La Navidad recuerda el nacimiento de Jesucristo Shutterstock

De acuerdo a la Agencia Católica de Informaciones- ACI - Prensa, hacia el siglo II, los cristianos conmemoraban únicamente la Pascua de Resurrección. Esto se debe a que hasta esa fecha no se consideraba relevante el natalicio de Jesús y había confusiones acerca de su fecha exacta. Con el tiempo, los creyentes comenzaron a dialogar acerca de estos datos, con el fin de otorgar un día a esta celebración.

La Iglesia armenia determinó el 6 de enero como el día del nacimiento de Cristo, mientras que otras como las orientales, egipcios, griegos y etíopes se decidieron por el 8 de enero. En el año 324, el Concilio de Nicea decidió nombrar a Cristo como una divinidad y determinar su nacimiento durante el solsticio de invierno del hemisferio norte, el 25 de diciembre. La jornada coincide con el Natalis Solis Invicti, un culto popular que se llevaba a cabo la noche del 24 al 25 de diciembre.