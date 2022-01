8 videojuegos gratis que no te podés perder: el free-to-play domina 2022

La industria de los videojuegos puede ser una de las que más modelos de negocios variados tiene en el mundo del entretenimiento. Y para los argentinos, la decisión de dónde jugar videojuegos (en el celular, la consola o la PC) puede pasar más por el bolsillo que por cuántas ganas tenemos de jugar un título específico.

En el mundo del cine y las series por streaming, salvo casos masivos como Netflix, hoy elegimos qué plataforma contratar por el contenido que tiene. Si te gusta Marvel y Star Wars vas a Disney+; lo mismo con los contenidos de DC para HBO, o de alguna serie en particular que tenga Prime Video, entre múltiples alternativas.

El bolsillo argentino

Pero el acceso a los videojuegos se fue complicando en nuestro país a medida que el peso perdió fuerza contra el dólar. Hace unos años, los gamers armaban su PC preguntando precios en tiendas de barrio para jugar con copias pirateadas. Lo mismo pasaba con la elección de la consola, que fluctuaba entre PlayStation y Xbox 360 dependiendo de qué juegos se podían conseguir en el Parque Rivadavia. Pero esa época pasó en su gran mayoría: migró a los juegos online, que requieren una conexión a internet y, por ende, juegos originales. A eso hay que sumarle que los juegos de consolas pasaron a valer 60 dólares (salvo que se aprovechen los descuentos que aplican las tiendas a lo largo del año).

Ahora, con opciones como Steam (la tienda de videojuegos que por estos días batió su récord de popularidad) para PC los precios de los juegos pueden no son tan altos, pero si lo es armar una PC de gama media para disfrutar esos títulos a pleno. En el caso de la Nintendo Switch o las PS4 y PS5 de Sony, los juegos son caros, pero la consola no cuesta tanto como una PC gamer. Y cuándo hablamos de Xbox Series X/S, las consolas valen lo mismo que la Play, pero luego está el sistema de Xbox Game Pass que ofrece cientos de juegos incluidos con un pago mensual, aunque no tiene juegos masivos como God Of War, Final Fantasy, Uncharted o Spider-man, por ejemplo. Por esta razón, y dejando de lado a los fanáticos de las marcas Sony, Nintendo o Microsoft, o los amantes de armar y mejorar su propia PC, muchos eligen la plataforma no por su contenido, sino por cómo va a poder pagar o consumir los títulos después.

¡Gratis!

Con el modelo que habían implementado otros, pero hizo triunfar Epic Games con Fortnite, esto cambió radicalmente y hoy el público masivo (que incluye tanto jugadores casuales como entusiastas) que se compró una consola o una PC ya puede disfrutar de títulos de alta calidad y larga vida útil sin necesidad de poner un peso extra, salvo que quiera comprar cosméticos y algunas expansiones (la forma en la que estos títulos se financian). Y es ahí dónde los juegos free-to-play, que otorgan horas y horas de entretenimiento, y que antes existían sin tanto éxito, pasan a la primera plana.

Los juegos gratis de gran producción son enormes, tienen millones de usuarios conectados en simultáneo y en el caso de ser multiplayer, permiten facilitar la socialización dentro de los juegos, ya que al ser multiplataforma permiten jugar juntos al fanático que compró la PS5 en su lanzamiento con el usuario casual que sólo tiene un smartphone gama media.

Fortnite

Android, iOS, Windows, Switch, Xbox y PlayStation

El primero e indiscutido de la lista es el Fortnite. El que supo hacer andar la rueda de la recaudación sin pago fijo, se mantiene como uno de los elegidos para los pre- adolescentes y por que no, adultos, con su formato de juego Battle Royale, todos contra todos. “Siempre pensé que jugar videojuegos no era bueno para socializar”, cuenta Gabriel, de 43 años y padre de Alan de 8, pero agrega: “aunque la verdad que durante la pandemia el Fortnite fue y sigue siendo la herramienta para que Alan juegue y hable con sus amigos. Se conectan, saltan en la isla, juegan y hablan de otras cosas por el chat como si estuviesen reunidos. Fortnite lo mantuvo conectado con sus amiguitos”.

Creado por Epic Games, basa su modelo en una inmensa inversión con modos de juego, cambios en formato de temporada, pases de batalla premium con regalos pagos y sobre todo ventas de bailes y cosméticos que mantienen el ingreso de manera constante. Esto se debe a que casi literalmente todo el mundo puede jugarlo. Cualquier consola, casi cualquier PC, y casi todos los smartphones de gama media para arriba pueden correr el mismo juego de Fortnite y pueden jugar online con quien sea. Es una maravilla tecnológica.

League of Legends

Windows, móviles con Wild Rift

Uno de los pioneros en el modelo fue Riot Games. El League of Legends es el rey indiscutido de los esports por su organizado calendario de copas y ligas por todo el mundo, pero también por su prolijidad para correr su juego en casi todas las PC. A diferencia de Fortnite, requiere una curva de aprendizaje mayor, por ser un MOBA competitivo (estrategia en equipos) y no es para todos los públicos, pero los millones que lo juegan lo aman.

“El juego tiene un sistema de actualizaciones permanentes (cada 15 días) que hacen que siempre se sienta fresco, no hay día que juegues que no experimentes algo distinto o tengas que aprender algo nuevo, y esa frescura atrapa y atrae”, cuenta Javier España, Content Manager Latam de Riot Games. “League of Legends se ha vuelto mucho más que un juego, es una forma de vida para muchísimos jugadores y las comunidades que se han forjado alrededor de esta pasión hacen que el fuego se mantenga vivo en el tiempo”.

Hoy Riot Games está planeando la expansión a otros géneros, pero también estrenó una versión gratuita reducida del LOL, llamado Wild Rift, para smartphones, que fue muy bien recibido por su comunidad.

Free Fire

Android, iOS

Votado como mejor juego por la gente en Google Play, y uno de los más descargados del mundo, el Free Fire es sin dudas, uno de los juegos con mayor amplitud tecnológica de la lista. Literalmente corre en celulares gama “baja” y casi todos pueden jugarlo. Este shooter tipo Battle Royale vió la luz en 2017 en Android y iOS, y es un boom entre los adolescentes con partidas de hasta 50 jugadores.

Con el modelo de compras cosméticas y pases de batalla, es sin dudas un éxito masivo mobile, con más de 300 millones de jugadores mensuales que no paran de crecer. El juego y su masividad lo llevaron a ser uno de los juegos para móviles que primero incursionaron en los megatorneos de esports. Con premios millonarios y ligas al rededor del mundo.

Call of Duty: Warzone

PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S y Windows

Call of Duty ya hace muchísimos años mantiene el título de ser el shooter bélico en primera persona más vendido del mundo. Con más de 400 millones de unidades vendidas, Activision, ahora envuelto en varias denuncias de acoso y abuso, decidió hace un par de años dar el paso al formato de Battle Royale gratuito con Call of Duty: Warzone. Similar al modo de juego del Fortnite, pero en primera persona, sin construcciones y realista, los jugadores, que ya pasan los 100 millones y contando, caen en una isla y combaten en equipos o solos todos contra todos.

“Me pasé a jugar Warzone en la pandemia porque traía algo nuevo”, cuenta Bruno, empleado de 30 años, que antes jugaba Fortnite y Destiny, y ya lleva más de 3000 partidas y 500 horas de juego. “No me llevaba bien en la parte de construir y el Warzone trajo eso que necesita un shooter, la vida importa y mucha más la estrategia. Además puedo jugar con amigos que tienen PC o Xbox en la misma partida, cosa que otros multiplayers realistas no permiten”.

Este Call of Duty se extendió también con una versión separada para mobile, también gratis, pero que a diferencia del Fortnite no permite cross play entre consolas y PC con celulares. En smartphones también es un éxito, con 4,1 millones de descargas sólo en el mes de noviembre de 2021.

eFootball 2022

PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Windows

El PES supo ser el rey de los juegos de fútbol. Luego entró en una larga batalla que perdió en ventas contra el FIFA, hoy el juego más jugado de fútbol del mundo. En un constante proceso de redescubrimiento, Konami comenzó con una estrategia que podría haber pateado el tablero, pero sus propios errores lo terminaron enterrando.

El PES 2021 lite era una versión gratuita reducida del juego completo de fútbol, y luego para 2021/2022, PES iba a cambiar su nombre para un nuevo lanzamiento: el eFootball 2022. Esta nueva versión iba a ser gratis e iba a tener multiplayer entre celulares, consolas y PC, algo soñado por los jugadores de fútbol virtual y nunca antes visto.

Pero en su estreno, el eFootball llegó con casi ningún modo de juego, con bugs que plagaron de memes la internet y sobre todo, con una nueva jugabilidad que no fue bien recibida por la comunidad que se enojó tanto que quedó clasificado como el juego peor puntuado de 2021. Si bien la promesa de Konami es arreglarlo y cumplir con todo lo que prometía previo a su lanzamiento, el eFootball tendrá un largo camino para recuperar la confianza de sus jugadores y de los casuales, que de haber funcionado, muchos hubiesen optado por evitar los 60 dólares del FIFA para jugar en las juntadas con amigos.

Rocket League

Windows, consolas y móviles con la versión Sideswipe

Dentro de los juegos de ¿fútbol?, podemos poner al Rocket League, que eventualmente se transformó en un juego gratis donde manejamos autos en una cancha, en equipos, para meterle un gol al contrario. Simple y extraño como suena, es un éxito en consolas, donde lo juegan más de 600 mil personas en simultáneo. Divertido, y sobre todo simple como para que cualquiera lo pueda jugar, pero lo suficientemente complejo para que los perfeccionistas lo tornen como un esport, Rocket League, primo de Fortnite, tiene el mismo modelo de negocio, con pases de batalla y desbloqueables con ediciones especiales, como los autos de James Bond, los de Rápido y Furioso o las escuderías de Fórmula 1.

Recientemente Rocket League lanzó Sideswipe, la versión gratuita para móviles, que, como Call Of Duty tiene su propia jugabilidad para celulares y no se cruza con la versión de PC y consolas.

Final Fantasy 14

Windows, macOS, PlayStation 4, PlayStation 5

Final Fantasy 14 es de otra camada distinta de videojuegos. De la mano de una saga adorada por los gamers más hardcore, este juego online multiplayer masivo te lleva a recorrer mundos, sólo o acompañado mientras nos metemos más dentro de una historia que no para de crecer, y de ofrecernos cosas por descubrir, en un mundo activo y en constante expansión. Con un arranque allá por el 2010 donde no fue muy bien recibido, Square Enix trabajó duro para lograr lo que hoy consideran muchos como una obra maestra de los MMORPG (juego masivo online de rol).

“Empecé a jugar FF14 ya siendo fanático de la saga de juegos single player, pero con muchos prejuicios con el juego online por la mala experiencia que viví en los shooters y RTS”, cuenta Federico, periodista cordobés de 38 años, que ya tiene 800 horas de juego sólo desde el 2020. ”Me encontré con una comunidad increíble que hace más que solo ‘jugar’ al juego. Además, está muy cuidado el aspecto narrativo, que siempre fue mi parte favorita de Final Fantasy. Te invita a seguir jugando y a querer conocer cada vez más” Si bien es gratis hasta el nivel 60, que son decenas de horas, muchos caen rendidos ante la belleza de este juego, y terminan comprando el pase mensual de 12 a 15 dólares para continuar de manera indefinida con las nuevas historias que se van sumando con cada update. Como la última Endwalker, que no para de crecer en jugadores online y ya tiene más de 25 millones, tantos que la empresa tuvo que sacarlo de las descargas por la cantidad de gente que hacía cola para entrar en los servers.

Genshin Impact

Windows, móviles, PlayStation 4, PlayStation 5

Si bien varios juegos de origen chino triunfaron en Occidente, nadie lo hizo con la explosividad del Genshin Impact. Jugable desde smartphones, la PC o la Play, Genshin es un Gacha (el nombre que se le da a las máquinas expendedoras de regalos) con acción y aventura en tercera persona, que nos invita a seguir jugando y a recorrer con nuestros personajes coleccionables un gran mundo abierto repleto de desafíos al estilo Zelda. Con visuales animé, los jugadores acumularán horas y horas de juego para poder desbloquear más personajes.

“Los personajes son espectaculares y los combates y la estrategia es realmente algo distinto”, cuenta Gabriela, relacionista pública de 26 años. “El mundo es enorme, lleno de cosas para hacer y todavía no le puse ni un solo peso encima con todo lo que llevo jugado. No puede creer que sea gratis”.

Genshin Impact, de MiHoyo, cuida a sus usuarios con constantes expansiones y con nuevos personajes para conseguir. Todo se puede hacer gratis, pero si querés, podés acelerar el proceso pagando.

Valorant

Windows

Obviamente no podemos dejar de lado los grandes e históricos shooters cómo Counter Strike, que sigue siendo una tendencia mundial a pesar de haber nacido en 1999, y su contraparte moderna, el Valorant de Riot Games, que busca destronarlo como el shooter predilecto de los esports. Ambos juegos se pueden usar de manera gratuita y son amados por sus comunidades. Aunque los dos pueden ser difíciles para jugar online para los inexpertos, ya que sus comunidades son un poco intensas con jugadores que vengan simplemente a pasar el rato.

En esta lista de juegos free-to-play también entran otros clásicos shooters o de acción como PUBG, Apex Legends o Warframe, o el aclamado World of Tanks, donde como dice su nombre, nos vamos a meter a manejar nuestro tanque en un campo de batalla online. Ni hablar del mega éxito para los más chiquitos, la comunidad Roblox. También está otro de los MOBA más jugados frente al League of Legends, el DOTA 2, con sus megamillonarios torneos online, o el sostenido en el tiempo EVE: Online, que permite vivir una fantasía espacial desde nuestra casa.

La oferta de juegos que no dependen de un pago para disfrutarlos se agranda día a día, con un modelo de negocio que aparentaba ser un riesgo, y en el que muchos fracasaron. Pero los que triunfan lo hacen de una manera tan grande y con tantos jugadores conectados, que los pone como una verdadera manera de consumir videojuegos: sin poner un solo peso por jugar.