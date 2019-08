El Moto One Action tiene un hardware muy similar al Moto One Vision; la diferencia está en la cámara

Motorola presentó en la Argentina al Moto One Action, el hermano del Moto One Vision que vende desde junio en el país. El Moto One Action debutó a nivel internacional en agosto, y un mes después sale a la venta en la Argentina.

El equipo se ubica como una alternativa algo más económica que el One Vision; mientras que éste tiene hoy un precio de 30.000 pesos, Motorola vende el One Action a 26.000 pesos (y 12 cuotas sin interés).

El Moto One Action comparte con el Moto One Vision el diseño general, incluyendo la cámara frontal integrada a la pantalla

Muy parecido al Moto One Vision

Ambos modelos son casi idénticos en sus prestaciones generales, con 128 GB de almacenamiento interno (expandible), 4 GB de RAM, un chip Samsung Exynos 9609, una batería de 3500 mAh y una pantalla FullHD+ de 6,3 pulgadas, con una perforación en el ángulo superior izquierdo para la cámara frontal. Ambos corren Android One, una versión "pura" de Android con dos años de actualizaciones de sistema operativo garantizadas, y 3 años de actualizaciones de seguridad, además de las herramientas ya típicas de Motorola (notificaciones en pantalla, gestos para abrir la cámara o prender la linterna). También tiene conector USB-C y miniplug, 4G, Wi-Fi, GPS y Bluetooth 5.0, además de radio FM.

Las cámaras traseras del Moto One Action: la normal de 12 megapixeles, el gran angular de 16 megapixeles para video, y la cámara que mide la profundidad de campo

Cámara gran angular para tomas verticales

La diferencia entre ambos modelos está en la cámara trasera, que en el caso del One Action es muy particular. El equipo ofrece dos sensores: una cámara convencional de 12 megapixeles, con apertura f/1.8 y foco por detección de fases (PDAF), para sacar fotos y grabar videos; y una segunda cámara que tiene una lente gran angular, que le permite grabar videos (y solo videos) con un campo de visión de 117 grados . Así, puede grabar video en Full HD a 60 cuadros por segundo y estabilización electrónica de los videos, y capturar más de la escena.

El Moto One Action filma en vertical con su cámara gran angular, pero manteniendo la resolución

Pero la novedad está en que esa lente gran angular fue rotada 90 grados para permitir grabar videos sosteniendo el teléfono en forma vertical, lo que facilita su manipulación en movimiento, y que es lo que justifica el uso de la palabra Action en el nombre. El sensor de la cámara de video es de 16 megapixeles, pero usa una tecnología de combinación de 4 pixeles contiguos, presente en otros teléfonos, para darle mayor sensibilidad a la luz en situaciones de poca iluminación, y reducir el ruido en la imagen que estas tomas pueden tener.

El ángulo de visión de una cámara con un lente convencional es de 78 grados; este gran angular, dice Motorola, es mejor que grabar un video con la lente normal y luego usar aplicaciones como Horizon para recortar la imagen y dejarla horizontal (que resulta en un video de peor calidad)

Una tercera cámara sirve para medir la distancia de los objetos fotografiados, para jugar con el desenfoque del fondo, dejarlos en blanco y negro pero reteniendo el color en la persona retratada, etcétera.

Por supuesto, con la cámara normal de 12 megapixeles también se pueden grabar videos, que tendrán un formato tradicional.

El Moto One Action estará disponible en dos colores, blanco y azul; la carcasa está trabajada con un texturado en toda la espalda

Expandir el mercado

Con el anuncio, Motorola busca mantener su presencia en el mercado; la compañía hoy dice que en lo que va del año se quedó con el 40 por ciento de las ventas en la Argentina, detrás de Samsung; es una participación inusitada aún para América latina, donde es el segundo fabricante más popular. De hecho, la Argentina es el cuarto mercado en importancia para Motorola, después de Brasil, México y Estados Unidos.

Motorola ve la línea Moto One como complementaria de la familia Moto G, ya que le permite ofrecer modelos más sofisticados a un precio competitivo, y sin meterse en la gama alta, donde Samsung y Apple dominan las ventas y hay pocas ventas; la compañía prefiere ir por el mercado de entre 30 y 9 mil pesos, que representa la enorme mayoría de las ventas en el país.