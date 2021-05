Almacenamiento online: opciones ante el límite de capacidad de Google Fotos

Se acabó todo, todillo. A partir del 1 de junio, quienes se excedan de los 15 GB gratuitos que ofrece Google para guardar las copias de seguridad de fotos y videos deberán pagar. Si bien se trata de bastante espacio, con las cámaras de alta resolución de los smartphones actuales esos gigas se agotan muy rápido, especialmente porque hay que sumarle lo que se guarda en otros servicios de Google (Gmail y Drive). De hecho, Google permite saber (desde https://one.google.com/storage) en qué se está utilizando el espacio provisto.

A no desesperar. La buena noticia es que quienes ya venían almacenando material multimedia allí no lo van a perder. ¿Pero qué pasa con todo lo que se vaya capturando de ahora en más? Es posible, por supuesto, optar por alguna de las opciones de pago que ofrece el servicio Google One:

● 100 GB (2 dólares por mes o 20 por un año)

● 200 GB (2,99 dólares mensuales o 29 por un año)

● 2 TB (9,99 dólares al mes y 99 por un año)

Quienes deseen conservar sus imágenes en Google Photos sin que ocupen lugar hasta el 1ro de junio, van a tener que guardar todo el material multimedia que tengan disponible de forma local, en sus computadoras o en sus smartphones. Otra opción es empezar a eliminar todo el material que no se considere fundamental, por lo que resulta muy útil saber la cantidad de fotos y videos que se tienen guardados, y que se puede consultar en https://photos.google.com/quotamanagement.

O, también, comprimir los archivos, algo que permitirá ganar espacio aunque se vaya a perder calidad. Para eso hay que seleccionar, paradójicamente, la opción Alta Calidad. Eso se puede hacer desde el menú de Configuración, Copia de Seguridad y Sincronización, Tamaño de Archivos Subidos.

Pero si la idea es continuar disfrutando de espacio gratuito en la web para almacenar archivos, habrá que recurrir a algún otro servicio similar, y que hay en abundancia:

Dropbox

Un clásico: el servicio de almacenamiento en la nube Dropbox

Un clásico. Uno de los primeros servicios que comenzó a ofrecer almacenamiento en la nube, cuando eso todavía no parecía ser algo imprescindible.

Si bien su servicio básico pareciera algo limitado (para las necesidades actuales), de apenas 2 GB, es posible llegar a obtener hasta 16 GB gratuitos a través de amigos que se suscriban: unos 500 MB por cada uno. También es posible ganar más espacio de otras formas: completando varias acciones en la cuenta o ayudando a otros usuarios a través de los foros oficiales.

Cuenta con servicios de pago que utilizan el mismo sistema, aunque allí brindan 1 GB por recomendación y se pueden obtener hasta 32 GB.

Microsoft Onedrive

OneDrive de Microsoft ofrece planes de 1 TB con licencias de las aplicaciones de Office Reuters

El servicio de almacenamiento de Microsoft brinda 5 GB de almacenamiento gratuito a las cuentas nuevas. Luego se encargará de sincronizar las copias de seguridad en forma automática.

Con la app, además, es posible compartir archivos y fotos con otras personas enviando simplemente un enlace o un correo electrónico.

Además cuenta con planes pagos, que incluyen hasta 100 GB solo para almacenamiento o las versiones que incluyen el paquete Office 365, que incluye las versiones de Outlook, Word, Excel y Power Point en la nube y que pueden ser de 1 o 6 TB.

Amazon Photos

El servicio Fotos de Amazon ofrece una capacidad ilimitada de almacenamiento de fotos Shutterstock

El gigante de la web ofrece un servicio de almacenamiento ilimitado para guardar fotos y 5 GB de videos a sus usuarios Prime ($319 por mes). Los usuarios comunes, por su parte, pueden acceder a 5 GB de espacio, que se duplican si el material multimedia se obtiene con un dispositivo de la empresa. Es decir, que las fotos y videos obtenidas con una tablet o un smartphone Amazon tendrán otros 5 GB disponibles.

Al conectar el celular con la cuenta de Amazon, las copias de seguridad de los archivos multimedia se almacenarán en forma automática en los servidores de la empresa de Jeff Bezos, que a su vez ofrece varias opciones adicionales pagas para guardar imágenes. Por ejemplo, 100 GB a 1,99 dólares mensuales o hasta 1 TB a 6,99 dólares.

MEGA

Mega, el sitio que Kim Dotcom fundó después del cierre de Megaupload AFP

A pesar de los problemas que tuvo el servicio cuando todavía se llamaba Megaupload, este servicio de almacenamiento en la nube brinda 50 GB de espacio gratuito.

Con un sistema de cifrado de datos que despertó polémicas a lo largo de los años, MEGA todavía tiene sus defensores y también sus detractores.

Igualmente, quienes deseen contar con más espacio pueden acceder hasta 16 TB a través de los distintos planes de pago que ofrece la empresa neozelandesa.

Degoo

Este servicio ofrece para el almacenamiento de archivos en forma gratuita unos 100 GB, duplicando así lo que ofrece MEGA.

Pero además es posible expandir ese espacio a través de su sistema de referidos, es decir, por cada amigo o conocido que se invite a usarlo y se suscriba (5 GB adicionales por cada referido). Además, también ofrece más espacio por ver anuncios. El máximo que se puede alcanzar de esa manera es 500 GB.

El acceso puede ser a través de la app o de la web, utiliza cifrado de extremo a extremo para ofrecer una mayor seguridad y permite utilizar hasta 3 dispositivos. También incluye versiones pagas para quienes deseen o necesiten mayor capacidad.

Flickr

En un momento fue catalogado como un lugar para que los fanáticos de la fotografía suban sus trabajos, más que como un almacén donde guardarlos. Se destaca por sus opciones de etiquetado y fácil búsqueda.

En un momento llegó a ofrecer 1 TB de capacidad, pero luego cambiaron las condiciones de las cuentas y, actualmente, ofrece en forma gratuita la posibilidad de subir 2 videos y 100 MB de fotografías al mes. El límite es de 1000 fotografías o videos, alrededor de 2 o 3 GB dependiendo de la resolución de los mismos.

La versión paga, en cambio, ofrece almacenamiento ilimitado y copias de seguridad automáticas.

Terabox

Antes conocido como Dubox, ofrece 1024 GB, es decir, 1 TB de espacio gratuito. Permite almacenar fotos, videos y archivos sin problemas, con una buena velocidad de subida y bajada. Crea copias automáticas de las fotos, pero no de los videos. Es propiedad de la empresa china Baidu, cuyo motor de búsqueda es el más usado en el país oriental.

El único mal antecedente es que Baidu primero ofreció hace algunos años un servicio de almacenamiento en la nube de 2 TB que luego bajó a la mitad, al tiempo que la velocidad de descarga de archivos se redujo notablemente.

Cuenta con una app además de su web. Si se sincroniza la tablet o el smartphone, las fotos sacadas se guardarán automáticamente. Los videos y otros archivos se podrán subir en cualquier otro momento. Es posible crear carpetas y mover archivos entre ellas.

Telegram

El servicio de mensajería Telegram también cuenta con una opción de almacenamiento de archivos Shutterstock

El competidor de WhatsApp es mucho más que un servicio de mensajería. Además de ofrecer varias opciones extras al mero intercambio de mensajes de texto o audio, Telegram también brinda la chance de utilizar la opción “Mensajes guardados” para depositar allí, como si fuera un baúl virtual, fotos y videos.

Si bien no hay un límite de almacenamiento, vale aclarar que los archivos que se vayan a guardar allí no pueden ser mayores a los 2 GB. A los mismos se puede acceder luego desde cualquier dispositivo y, por supuesto, en forma gratuita.

Yandex Disk

Yandex cuenta con su propio servicio de almacenamiento Disk Shutterstock

El “Google ruso” tiene una opción similar a las fotos de su competidor estadounidense, pero con la salvedad de que brinda un límite de 10 GB que son para compartir entre los distintos servicios que ofrece: mail, fotos y archivos.

Incluye opciones pagas para agrandar el espacio a 1 o 3 TB, por 100 y 300 dólares, respectivamente.

MediaFire

MediaFire ofrece hasta 10 GB de capacidad en forma gratuita Shutterstock

Otro servicio que ofrece hasta 10 GB de capacidad en forma gratuita, con la diferencia de que permite subir archivos grandes, de hasta 4 GB.

Igualmente es posible ganar más espacio gratis al cumplir diversas tareas: recomendárselo a amigos (1 GB por cada uno que se suscriba), publicando en redes sociales (200 MB por cada una) o instalando la app en el smartphone (otros 200 MB). El límite al que se puede llegar en forma gratuita es de 40 GB.

Los planes de pago son de 1 TB por 3 dólares mensuales o 100 TB el plan para empresas, que permite hasta 100 usuarios y cuesta unos 40 dólares por mes.