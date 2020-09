Among Us: de qué se trata el videojuego de moda

Los gráficos del Among Us son muy sencillos, lo mismo que sus controles; depende más del ingenio que de la destreza física, y es apto para grandes y chicos

Among Us es un videojuego cuya popularidad ha explotado a niveles inesperados en estos días, un detalle curioso si se tiene en cuenta que, en rigor, está disponible desde fines de 2018: pasó de ser casi desconocido a tener 1,5 millones de jugadores en simultáneo. Pero a buena hora su éxito, porque es un juego muy entretenido, sobre todo porque demuestra que no son necesarios gráficos súper avanzados para ofrecer algo atractivo.

Among Us es un juego de detectives: hay que encontrar al impostor, escondido entre los jugadores que participan de la sesión. Se juega de 4 a 10 personas (online; está disponible para PC, Android y iPhone) y el objetivo argumental es preparar una nave para el despegue: pero antes hay que encontrar a los saboteadores de la nave, disimulados entre la gente.

Para encontrar a los impostores hay que realizar una serie de tareas de mantenimiento de la nave, y eventualmente señalar a quien suponemos que es el impostor, para echarlo fuera de la nave.

Mientras los tripulantes hacen sus tareas, los manipuladores (o saboteadores) tienen que ir eliminando tripulantes. Cuando se encuentra el cuerpo de uno de ellos, el resto de los jugadores deberá deliberar y votar la expulsión del principal sospechoso (sea culpable o no) hasta encontrar a todos los impostores, o completar todas las misiones para que la nave esté lista para el despegue.

Muy fácil de aprender, muy sencillo de usar, y gratis para Android y para iOS. En Steam, la tienda de videojuegos para PC, está a 68 pesos. Si se descarga del sitio de los desarrolladores, se puede elegir cuánto se pagará por el juego. No es mucho pedir para divertirse un rato y de paso aguzar el ingenio.