8 de septiembre de 2020 • 14:25

Google publicó hoyAndroid 11, la nueva versión de su sistema operativo, que estará disponible desde hoy para los dispositivos Pixel y también para varios modelos de OnePlus, Xiaomi y Oppo, adelantando el calendario usual de actualizaciones (que siempre privilegiaba los equipos de la propia Google).

Burbujas de chat

Uno de los cambios más notorios para Android 11 está en la llegada de burbujas de chat, similares a las de Facebook Messenger, lo que permite mantener una conversación sin tener que entrar directamente a la app de chat. Las burbujas de chat estarán en el área de notificaciones.

Un aspecto interesante es que es posible priorizar algunos contactos para que sus mensajes siempre se muestren antes que el resto, aunque no está claro todavía si esto dependerá de que la app sea de Google o no, pero sí aparecerán aunque el teléfono esté en modo "No molestar" y se verán en las notificaciones de la pantalla bloqueada (si el usuario lo desea, por supuesto).

Las burbujas de chat que suma Android 11 son similares a las de Facebook Messenger

Grabar la interfaz

Otra novedad de Android 11, que varias compañías ya habían implementado por su cuenta, es la posibilidad de grabar toda la interfaz del teléfono en video, tomando incluso lo que registra el micrófono. Ya era posible con aplicaciones de terceros, pero ahora será nativo del sistema operativo.

Una notificación para reiniciar los permisos de una app en Android 11, y la herramienta para grabar la interfaz de usuario

Privacidad de los datos

A la vez, Android 11 trae más control sobre la privacidad de los datos, con permisos especiales, de única vez, para permitir el acceso al micrófono, cámara o ubicación; el usuario podrá tener así un mayor control sobre qué apps tienen acceso a esas herramientas. Del mismo modo, cuando una app no se use por un tiempo prolongado, esos permisos se resetearán, y cuando quiera usar la ubicación o el micrófono la app deberá volver a pedir autorización; esto es para evitar el mal uso de aplicaciones que cambian su objetivo con el tiempo y apuestan, justamente, a aprovechar permisos viejos.

Google apuesta a acelerar la actualización de Android con más modulos asociados a la tienda de aplicaciones, sobre todo en cuestiones de seguridad, y sin depender tanto de una actualización general anual.

Control de dispositivos

Android 11 trae también un centro de control de dispositivos inteligentes compatibles con el equipo, desde parlantes conectados a luces, cerraduras y termostatos (como los Nest de Google), con una presión larga del botón de encendido.

La compañía también rediseñó el control multimedia, para facilitar el control de reproducción de música y la elección de dónde sale el sonido (celular mismo, parlante Bluetooth, auriculares, etcétera).

La disponibilidad de Android 11 está en los equipos Pixel de Google, y algunos modelos de OnePlus, Xiaomi y Oppo; todavía no hay noticias de su disponibilidad en otros modelos de Samsung, Motorola, Nokia, Huawei, LG u otras compañías; suele ser entre semanas y meses más tarde, aunque en los últimos años la brecha se cerró gracias a la implementación de cambios dentro de Android que permiten actualizar el sistema operativo sin tener que cambiar elementos básicos de conexión con el hardware.