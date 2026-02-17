Año Nuevo Lunar: este es el doodle de Google que celebra el Año Nuevo Chino 2026

El Año Nuevo Lunar es una celebración que marca el inicio de un nuevo ciclo según el calendario lunisolar utilizado en varios países de Asia. En este sentido, Google publicó un cambio de su logo donde muestra una animación muy representativa del Año Nuevo chino, en el que, de acuerdo al Zodíaco de esta cultura, el Caballo de Fuego será el actor central.

En esta ocasión, al entrar a google.com se puede ver que el doodle se transformó en un ícono similar al usual, pero como si se tratara de espacios para cada letra donde se destacan elementos de la cultura oriental y, por encima, se puede ver un caballo.

¿De qué signo sos en el horóscopo chino?

A diferencia del calendario gregoriano, que fija el comienzo del año el 1° de enero, el Año Nuevo Lunar se determina por la primera luna nueva del calendario regido por este astro, y generalmente termina y comienza uno nuevo entre fines de enero y mediados de febrero. Es una de las fechas más importantes en culturas como la de China, donde se simboliza la renovación, la prosperidad y la oportunidad de dejar atrás lo negativo para empezar de nuevo.

Más allá de la fecha específica, el Año Nuevo Lunar representa un momento de reunión familiar, gratitud y buenos deseos para quienes lo celebren. En estas culturas, tradicionalmente se realizan cenas especiales, se entregan sobres rojos con dinero como símbolo de buena fortuna y se llevan a cabo rituales para atraer salud y éxito en el nuevo ciclo. También está asociado a los doce animales del Zodíaco chino, que se repiten en un ciclo de 12 años y aportan un significado particular a cada período. En esencia, esta celebración combina tradición, espiritualidad y esperanza en un futuro próspero.

Esta semana comienza el Año del Caballo de Fuego

En este caso, al abrir Google, aparece un nuevo logo en el que se ven las letras que forman el nombre del buscador, pero cada una está representada encima de un objeto que simboliza a esta cultura que está en Año Nuevo, como las tradicionales lámparas de papel. Encima de estas, hay un espacio donde aparece un caballo que trota, este representa el Caballo de Fuego.

El nuevo Doodle de Google: así se ve

¿Cuáles son los rituales clave para atraer la buena fortuna en el Año del Caballo de Fuego?

Para recibir el Año del Caballo de Fuego con la mejor energía, se realizan diversos rituales. Incluyen una limpieza profunda del hogar en los días previos, la entrega del tradicional hongbao (sobres rojos con dinero), el uso de fuegos artificiales para ahuyentar malos espíritus y la vestimenta de ropa nueva en colores auspiciosos como el rojo. También es clave la decoración de las casas con símbolos de buena suerte, además de preparar el ambiente para la prosperidad.

Nian es una criatura mitológica china Secretaría de Cultura de la Nación

Todas estas tradiciones ayudan a evitar la llegada de la bestia mítica Nian ―que en chino significa “año”―. Según la mitología china, esta criatura que se asemeja a un buey con cabeza de león y habita debajo del mar solía aterrorizar a la población china. A principios de la primavera, sale de su escondite para atacar a la gente, especialmente a los niños. Ante esta amenaza, los chinos empezaron a hacer diversas acciones para protegerse de esta criatura y alejarla, puesto que descubrieron que le temía a las luces y los ruidos fuertes. Con el paso del tiempo, estas tradiciones se consolidaron como el festejo del nuevo año, en un intento de evitar que vuelva la bestia.