Cómo activar el “modo corazón violeta” de WhatsApp

Hay personas que quieren ponerse una foto alusiva al “modo corazón violeta” en su WhatsApp para aquellos fanáticos de este color y este emoji. Este es un cambio visual en el que se reemplaza el logo de la app por una imagen alusiva.

El corazón violeta en WhatsApp es muy utilizado por los usuarios para expresar cariño y amor no necesariamente romántico. Es un símbolo que, acompañado con el color que refiere a la energía, extiende su significado hacia otras definiciones como el agradecimiento profundo. Muchas personas, fanáticas del color, quieren teñir su WhatsApp con este.

El "modo corazón violeta" de WhatsApp Gemini

Hay que aclarar que esto no se trata de una versión oficial del servicio de mensajería, sino de un cambio estético que no modifica las funcionalidades internas de la plataforma. Por eso, este “modo” solo alcanza al ícono de la app, que sí puede editarse a través de otro programa llamado Nova Launcher.

Como su nombre lo indica, este sistema pertenece al género conocido como launchers (o “lanzadores”, en español), los cuales permiten cambiar la interfaz principal del teléfono y personalizar distintos aspectos como los estilos de letra, fondos de pantalla, widgets y logotipos de los íconos. De este modo, es posible tener de forma visual un diseño individualizado de las distintas apps que ya están descargadas en los dispositivos.

Pero, para poder preparar el “modo corazón violeta″, los usuarios deben tener a mano una imagen, conseguida en Internet o generada a través de la inteligencia artificial, la cual podrán seleccionar desde el Nova Launcher para que sea su nuevo ícono personalizado de WhatsApp.

Cabe aclarar que estas son apps de terceros, por lo que no tienen la garantía de la empresa Meta, que se encarga de gestionar WhatsApp, Facebook e Instagram. Es por esto que, como se mencionó, el único cambio que se puede realizar sobre WhatsApp desde el Nova Launcher es en el logo, ya sea su color, forma o tamaño.

Cómo activar el “modo corazón violeta” de WhatsApp

1 Prepará la imagen

El primer requisito es obtener una imagen adecuada de un corazón violeta en formato PNG con fondo transparente. Las personas pueden descargar una de Internet o crear una propia con herramientas de inteligencia artificial. Hay que asegurarse de que la imagen esté guardada en tu galería antes de continuar con los siguientes pasos.

2 Descargá y configurá Nova Launcher

Esta aplicación es esencial para poder modificar los íconos del sistema. Accedé a la tienda de aplicaciones Play Store y descargá “Nova Launcher”. Luego, abrí la aplicación y selecciónala como el lanzador predeterminado de tu teléfono. Esta acción otorga los permisos necesarios para cambiar el diseño y los íconos de la pantalla principal.

3 Editá el ícono de WhatsApp

Ahora aplicarás la imagen de un corazón violeta al atajo de la aplicación. Volvé a la pantalla de inicio de tu teléfono (donde se encuentra el ícono de WhatsApp) y mantené presionado el ícono de WhatsApp durante dos segundos. En el menú emergente, se debe seleccionar la opción “Editar”. Hacé click nuevamente sobre el logo que aparece en la ventana de edición. Se desplegará un nuevo menú donde se debe elegir “Aplicaciones” y, luego, “Fotos” (o “Galería”). Buscá en la galería la imagen de la capibara previamente guardada. Ajustá el tamaño de la imagen según la preferencia personal y presiona “Listo” para confirmar el cambio.

Al completar estos pasos, el nuevo ícono con la figura del roedor reemplazará al original en la pantalla del celular.

Cómo funciona la aplicación para personalizar WhatsApp

Las aplicaciones como Nova Launcher reciben el nombre de launchers o lanzadores. Su función principal es permitir que los usuarios modifiquen la interfaz principal de su teléfono. Ofrecen amplias opciones de personalización más allá de las que vienen de fábrica con el sistema operativo Android.

Con estas herramientas, es posible cambiar estilos de letra, fondos de pantalla, la organización de los widgets y los logotipos de las aplicaciones. Un launcher posibilita que un dispositivo Samsung, por ejemplo, adquiera la apariencia visual de un Motorola o incluso de un iPhone.

La estructura de la mayoría de los lanzadores se compone de tres elementos fundamentales. Primero, las pantallas de escritorio, donde se ubican los íconos y widgets. Segundo, una barra inferior o dock, que aloja las aplicaciones de uso más frecuente. Tercero, un cajón de aplicaciones, que agrupa todas las herramientas instaladas en el dispositivo.

Es importante destacar que Nova Launcher es una aplicación de terceros. No cuenta con el respaldo ni la garantía de Meta, la empresa propietaria de WhatsApp, Facebook e Instagram.

Cómo revertir la personalización del ícono

Si una persona desea restaurar el logo original de WhatsApp, el proceso es muy simple. Solo se necesita desinstalar la aplicación Nova Launcher desde la Play Store o la configuración del teléfono.

Al eliminar el lanzador, todas las modificaciones visuales aplicadas a la interfaz desaparecen de forma automática. El sistema operativo regresa a su configuración de fábrica o al lanzador que estaba establecido previamente.