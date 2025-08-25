Apple podría sumar a Gemini, la IA de Google, para renovar su asistente Siri

Apple está explorando la posibilidad de incluir la tecnología de Inteligencia Artificial (IA) de Google Gemini en la próxima versión renovada de su asistente Siri, de cara a impulsar sus nuevas capacidades y servicios con un modelo personalizado.

La compañía liderada por Tim Cook pretende lanzar su asistente de voz rediseñado Siri en la primavera de 2026, que se prevé que incorpore capacidades más inteligentes y servicios más útiles al utilizar un modelo de lenguaje propio y Apple Intents.

En este sentido, los de Cupertino han planteado recientemente utilizar tecnología de compañías de terceros como Anthropic u OpenAI para impulsar la nueva versión de Siri, reuniéndose con las dos compañías para entrenar modelos que pudieran ejecutarse en la infraestructura en la nube de Apple.

Sin embargo, Apple continúa barajando opciones de cara a mejorar su tecnología a la hora de ofrecer sus nuevos servicios con el asistente, para lo que también están explorando integrar las capacidades de IA de Google Gemini para impulsar la versión renovada.

En concreto, tal y como han detallado fuentes relacionadas con la compañía y ha compartido el periodista de Bloomberg Mark Gurman, Apple está en conversaciones con Google para utilizar su tecnología de Gemini y desarrollar un modelo de IA personalizado que impulse el nuevo asistente Siri el próximo año.

Como resultado de esta interacción, las fuentes han especificado que Google también ha comenzado a entrenar un modelo de IA pensado para ejecutarse en los servidores de Apple, con la idea de utilizarlo posteriormente para su asistente renovado.

No obstante, se ha de tener en cuenta que Apple aún no ha decidido si continuará utilizando sus modelos de IA propios para impulsar la nueva Siri o si adoptará la tecnología de una compañía externa. De la misma forma, tampoco ha concluido qué empresa de entre las mencionadas sería la escogida, en caso de apostar por tecnología de terceros.

Así, Gurman ha especificado que Apple está desarrollando de forma simultánea dos versiones del asistente Siri renovado. Concretamente, la versión denominada Linwood funciona con los modelos propios desarrollados por Apple, mientras que la versión a la que se refieren como Glenwood utiliza tecnología de IA externa.

Respecto a su posible asociación con Google, no es la única alianza que tendrían ambas compañías tecnológicas, dado que Google es el buscador predeterminado en Safari, motivo por el que ha sido investigado por las autoridades estadounidenses. Asimismo, Apple también prepara la integración del chatbot Gemini en las herramientas de Apple Intelligence, sumándose a ChatGPT de OpenAI.