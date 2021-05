Árboles que esperan cantando

Para escapar, relajar, meditar, preservar, respirar. En Tree FM, voluntarios de todo el mundo (incluida la Argentina) publican y comparten audios de bosques, parques y selvas. Estos sonidos, que constituyen la trama de Sounds of the Forest, un proyecto que tiene por objetivo crear un mapa de texturas y sonoridades de todas las arboledas del planeta, no sólo serán presentados en un concierto verde por celebrarse en julio próximo (Timber Festival 2021) sino que impulsan las donaciones para plantar especímenes y colaborar con la restauración climática.

