Lo que la historia no pudo lo logró un videojuego: en Argentina 8-Bit se reúnen Charly García , Diego Maradona , Mauricio Macri y Cristina Fernández en una Plaza de Mayo virtual pensada para aprender sobre historia y cultura popular. Su creador, un desarrollador local de 36 años, decidió apostar por este proyecto diferente e irreverente luego de triunfar en el exterior con un título que no tuvo repercusión en el país.

Gratis y muy fácil de usar, Argentina 8-Bit ofrece a usuarios de Android y de iOS tres formas distintas de jugar: con una trivia sobre temas como deportes, música, política, geografía y cultura, entre otros; una Plaza de Mayo virtual en donde se pueden desbloquear personajes e interactuar con otros usuarios y un espacio de Realidad Aumentada para jugar con nuestra cámara del celular. Está disponible en la tienda de Apple y en la de Google.

Quien está detrás de este singular proyecto es Mariano Larronde, un desarrollador argentino de 36 años que es responsable de Mushroom Guardian, un videojuego que sorprendió en todo el mundo en 2018 y fue destacado nada menos que por la compañía fundada por Steve Jobs. "Fue un título muy exitoso en Estados Unidos y en Europa, pero que acá no tuvo repercusión, quizá porque no tenía versión gratis. De hecho, por su suceso Apple me invitó a sus oficinas y me ayudaron con el lanzamiento. Fue elegido Juego del día en el store y se me dieron muchas oportunidades y chances", le contó a LA NACION.

Con este empuje, Larronde fundó su propio estudio, Voyager Interactive, con el que planea seguir trabajando en una industria competitiva, pero que aún tiene mucho por crecer, tanto en el país como en el mundo. Argentina 8-bit es su primer proyecto y está pensado como una suerte de revancha local: "No niego que tenía la espina de que mi gran juego hubiera pasado sin pena ni gloria acá, sobre todo porque soy un gran fanático de nuestra cultura popular. Y recibí tanto cariño y reconocimiento de afuera que sentí que tenía que hacer algo que fuera bien para nosotros".

La inspiración fue entonces volcar todo su cariño y conocimiento sobre la Argentina en un entretenimiento diferente y de calidad para celulares. Lo primero que se le ocurrió a este desarrollador fue el formato de trivia con preguntas y respuestas, pero luego se dio cuenta que quería tener un espacio de sociabilidad y así nació la Plaza de Mayo virtual, en donde le terminó sumando un museo con obras de artistas emergentes contemporáneos locales y un homenaje a la poco conocida tradición argentina de los arcades.

Una vez que tuvo en claro el proyecto que quería hacer, calculó que en tres meses podía tenerlo listo. Sin embargo, las proyecciones resultaron estar muy erradas: "Me terminó llevando un año y tres meses de trabajo, porque el proceso de elección de qué personajes incorporar o qué artistas visuales poner en el museo no fue sencillo. Recibí ayuda de Local para esa curaduría, pero una vez que comencé, por ejemplo, se me ocurrió incorporar la Costanera con sus clásicos puestos de choripanes y le terminé incluso poniendo sonidos característicos y luego una canchita de fútbol".

Una de las modalidades de Argentina 8-bit es un juego de preguntas y respuestas sobre temas locales

A medida que fue sumando ideas y funcionalidades, también fue necesario pensar una estética y la elección terminó siendo el "8-bit", en un homenaje a la tradición de los videojuegos de la década del 80 y 90 pero también como una solución a la forma de representar a todos estos personajes de forma sencilla y sin que vuelva pesado el programa en teléfonos de gama baja.

Mientras que la trivia tiene un nivel de dificultad que va ascendiendo y abarca muchas áreas de conocimientos, sin dudas lo más atractivo sucede en la versión digital de la Plaza de Mayo, en donde se concentran diferentes personajes de la historia argentina. El abanico de nombres incluyen desde Ricardo Fort y Moria Casán hasta Julio Cortázar y los traperos Ca7riel y Cazzu, pasando por Migue Granados, Lola Mora y Susana Giménez. Esta pluralidad fue siempre uno de los objetivos de Larronde: "Mi plan era mostrar la diversidad y riqueza de nuestra historia, siendo fiel a todos los matices, de peronistas a 'troskos', digamos. Y me parece atractivo que uno tenga que toparse con personajes con los que quizá no está de acuerdo o tal vez que no conoce. Por eso hay una mini biografía y un enlace a Wikipedia para saber más".

"Muchos jugadores me contaron que cuando se encontraron con el personaje de Astor Piazzolla se sorprendieron porque le puse música de bandoneón y no conocían esos sonidos. Esto le llegó a Pipi, su nieto, que compartió orgulloso en redes cómo fue el encuentro virtual con su abuelo"

Con un equipo de diez personas detrás, Larronde puso toda la inversión de su bolsillo y no tiene en claro si es un monto que podrá recuperar pero, en principio, no es un objetivo que tenga como prioritario. El modelo de negocios es pagar una única vez para tener una versión premium o sumar créditos con avisos publicitarios a los que el argentino les dio una vuelta de tuerca: "Siempre me pareció raro y hasta desleal que en este tipo de videojuegos se obligue al jugador a ver un video publicitario cuando pierde y sin dejar a nadie. Acá está pensado al revés: ver el video te da créditos para poder conocer más sobre la historia argentina o desbloquear nuevos personajes".

Con pocas semanas en las tiendas de apps, Argentina 8-bit ya es un suceso gracias a las recomendaciones boca a boca y a las personas que comparten los videos que realizan en sus casas, en medio de las restricciones por la crisis del COVID 19, con la función de realidad aumentada.

No hay dudas de que el aspecto retro y pop ayudó a que muchos se sintieran cómodos aunque su creador no imaginó que se daría tanta participación: "En este poco tiempo me sorprendió la aceptación y crecimiento de la app. Lo que más me llamó la atención fue que al toque en la Plaza de Mayo virtual se armaron batallas de freestyle, grupos de whatsapp, gente que se suma por recomendaciones. en los primeros ocho días de lanzado ya se había formado una movida increíble e inesperada para mí".

"Si tengo que pensar en la fórmula que apliqué en Argentina 8-bit, fue unir el aprendizaje con lo lúdico. No es una fórmula secreta ni original pero sí lleva trabajo, porque en ocasiones los títulos educativos son aburridos o los que son muy coyunturales son cortos y se agotan fácil. Y finalmente pensé en esa Plaza de Mayo virtual, en donde las personas se reúnen a chatear y conocerse", puntualizó.