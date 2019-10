Argentina Game Show: más de 35 mil personas en un fin de semana a puro gaming

La AGS Coca-Cola For Me 2019 convocó a más de 35 mil fanáticos de los videojuegos, los esports, y los streamers y youtubers en el Centro Costa Salguero

La Argentina Game Show For Me supo encontrar su lugar y crecer año a año ante un público que no se sentía representado por las decenas de ferias y eventos anuales de la escena local. Los gamers , tanto grandes y chicos, y los fanáticos de los esports y de los streamers, twitchers y youtubers tuvieron su fin de semana de celebración que llevó a más de 35 mil personas a disfrutar del gaming argentino. Esta vez, la feria sumó un cuarto pabellón del Centro Costa Salguero de Buenos Aires donde se dividió en stands de accesorios para gamers, en stands de videojuegos para probar algunos próximos lanzamientos de consolas y PC .

Los visitantes también pudieron recorrer los sectores dedicados a los equipos de eSports nacionales, como Isurus Gaming, flamante bicampeón latinoamericano de LOL o el stand de 9z team, del streamer Frankkaster y campeones de la Liga Master Flow de LOL, el torneo nacional. También tuvieron su lugar Furious Gaming, Malvinas Gaming, Infinity Esports y X6tence, el equipo español comandado por el argentino "Jotita", junto a otros equipos de eSports nacionales que no sólo interactuaron con sus fans sino que vendieron camisetas y merchandising durante todo el fin de semana.

Los cosplayers fueron otra de las atracciones de esta edición del AGS, que ya tiene asegurada una nueva edición en 2020

La Arena Geforce volvió a juntar, como el año pasado en un escenario masivo, a 100 máquinas tope de gama para disputar torneos presenciales de Fortnite . Para los amantes del juego de Epic, hubo desafíos entre los visitantes y hasta un torneo de famosos del que participó Thiago "King" Lapp, el argentino que triunfó en el mundial de Fortnite.

Además Epic Games estuvo presente por primera vez con un mega-stand central que permitía jugar al mejor estilo "kermesse" para ganar premios, sacarse fotos divertidas con los personajes y conocer el nuevo Fortnite Chapter 2, de uno de los videogames más jugados del planeta.

Con música en vivo y streamers

La cantante mexicana Malukah, icono musical del mundo gamer, realizó un show en vivo durante el sábado y una entrevista en el escenario principal el domingo al mediodía

Además de los eSports y las consolas, puestos de ventas, un patio de foodtrucks y cosplayers, el evento tuvo a la cantante mexicana Malukah, icono musical del mundo gamer con un show en vivo durante el sábado y una entrevista en el escenario principal el domingo al mediodía. Este mega escenario central que actuaba como núcleo de la feria tuvo sorteos, concursos, trivias, y decenas de acciones en simultáneo con las actividades que presentaba cada booth y los torneos de esports que coparon el fin de semana en casi todas las disciplinas gamer.

Por su parte, la Coscu Army, el fenómeno social del streamer Coscu, tuvo su stand de dos pisos donde, junto a su equipo, interactuó con sus seguidores, se sacó fotos y realizó transmisiones en vivo, como también la hizo la Oxey Army, otra de las comunidades más convocantes en los adolescentes y pre-adolescentes.

Tensión en un torneo de eSports

En medio de cánticos, hinchadas y hasta de peleas y momentos tensos en el escenario, 9z Team se quedó con el campeonato nacional La Liga Pro de Counter Strike

En eSports estuvieron presentes casi todas las categorías. Por un lado, en League of Legends se presentaron Isurus gaming, 9z Team, Infinity esports y Furious gaming con partidas de exhibición. A su vez, con cientos de personas dentro del microestadio de eSports en el segundo pabellón de Costa Salguero, el Counter Strike, en medio de cánticos, hinchadas y hasta de peleas y momentos tensos en el escenario, el 9z Team se quedó con el campeonato nacional La Liga Pro.

Just Dance tuvo su torneo como así también el juego de cartas Hearthstone, el popular juego de celulares Free Fire y los shooters Rainbow Six y Black Ops 4. Además, La liga latina de Mortal Kombat 11 dijo presente como también lo hizo el Street Fighter V.

Pero de sí juegos populares hablamos, el FIFA 20 fue uno de los games centrales con un mini estadio de 11 vs 11, y otra área de juego donde se disputó un torneo exhibición de la AFA con equipos de primera división.

La Argentina Game Show For Me pudo apostar a un mega evento en un momento más que difícil para la industria de los videojuegos y la tecnología en el país. Con un éxito tanto en convocatoria como en torneos, ya aseguraron que está confirmada la AGS For Me de 2020 para el 23, 24 y 25 de octubre, marcando el importante crecimiento de la comunidad gamer en el país.