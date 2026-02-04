En las últimas semanas se viralizaron varios videos que hicieron algunos creadores de contenido con inteligencia artificial en el cual se transforman en famosos. El caso más llamativo fue el de Eder Xavier que tomó imágenes de los actores de Stranger Things para hacer videos el mismo en que emulan sus gestos. En ese sentido, surge la duda sobre cómo crear videos fake de famosos con la última inteligencia artificial de video.

Un creador de contenidos hizo un video realista de los actores de Stranger Things con IA

Esto es posible a partir de la herramienta Motion Control, desarrollada por la IA Kling en su versión 2.6. Esta permite hacer animación de personajes, marketing y contenido social al tomar una imagen estática y un video de referencia para que emule los gestos, expresiones y acciones corporales. Sin embargo, algunos creadores experimetaron con esta tecnología al tomar imagenes de famosos o celebridades para crear deepfakes ―un contenido multimedia falso hecho con inteligencia artificial para imitar de forma realista a personas reales o ficticias―.

Vale recordar que las políticas de algunas plataformas pueden bloquear este tipo de contenidos que usa las imágenes de figuras públicas sin su permiso. Esto se debe a que se pueden usar para difundir información falsa o difamar la reputación de estas personalidades reconocidas.

Así se crean videos fake de famosos con la última inteligencia artificial de video

El paso a pso para usar Kling Motion Control Shutterstock

Kling Motion Control permite animar imágenes estáticas al transferir movimientos precisos de un video de referencia para crear clips realistas de hasta 30 segundos.

1 Acceder a la herramienta

Ingresar al sitio oficial de Kling AI y seleccionar “Motion Control” en el generador de imagen a video. Para generar contenidos, hace falta registrar una cuenta, que incluye créditos gratuitos iniciales para probar la herramienta.

2 Subir archivos

Cargar una foto de alta resolución (JPG/PNG/WEBP) del famoso o cualquier otro objeto u animal. Se recomienda que sea de cuerpo completo o medio para mejores resultados. Lo mejor es evitar incluir solo imágenes de rostros.

Luego, arrastrar un clip de referencia en formato MP4/MOV de entre tres y 30 segundos. Este debe incluir los movimientos deseados para que transfieran a la imagen, como puede ser gestos o baile. Además, el video debe estar bien iluminado y claro para que funcione.

3 Configurar parámetros

Elegir el modo “Match Video” (el cual clona cámara y movimientos exactos) o “Match Image” (ajusta el video a la imagen fija). Se puede añadir un prompt de texto para describir la escena, entorno o estilo que se desea.

4 Generar video

Haz clic en “Generar” para que la IA cree el viedeo. La herramienta procesa todo y produce un clip inicial en minutos, transfiriendo movimientos del video fuente a la imagen. Se puede revisar por glitches en rostro, manos o fondo para asegurarse que no haya errores y se vea realista. En ese caso, se puede ajustar una variable por vez y regenerar el video para perfeccionarlo.

¿Puedo usar Kling Motion Control gratis?

Los resultados de Kling Motion Control

Es necesario aclarar que Kling Motion Control no es completamente gratuito.​ Aunque tiene algunas pruebas gratuitas, es una plataforma paga en la cual se pueden obtener céditos para generar contenido. Cada vídeo consume tres de ellos por segundo. Estos son algunos de los planes que ofrece la plataforma: